Ilva | chiusura appesa a un filo | incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio

Le mamme di Taranto s'incatenano per chiedere la chiusura dell'ex Ilva : "Sogniamo un futuro diverso" : Una ventina di donne riunite nel gruppo Tamburi combattenti protestano a pochi passi dal ponte Girevole, alcune indossano maglie con sopra impressi i volti di bambini uccisi dai tumori

La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal - dice la Deutsche Bank : Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

Ex Ilva : Speranza - ‘non permetteremo mai la chiusura’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Da Taranto passa un pezzo del futuro dell’Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Articolo Uno e ministro della Salute, Roberto Speranza.‘è in gioco la vocazione industriale del nostro Paese ‘ aggiunge Speranza nel post – oltre che la vita di migliaia di persone. Mi batterò perché diritto al lavoro, diritto alla salute e tutela dell’ambiente non ...

**Ex Ilva : Svimez - da chiusura impatto annuo di 3 - 5 mld sul pil (-0 - 2%)** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – L’impatto annuo sul pil nazionale della chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto “è stimato, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, in 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi concentrata al Sud, in Puglia, e i restanti 0,9 miliardi nel Centro-Nord, pari allo 0,2% del pil italiano. Se consideriamo l’impatto sul Pil del Mezzogiorno si sale allo 0,7%”. E’ ...

La posta in gioco nella chiusura dell’Ilva : La multinazionale ArcelorMittal dice che non può continuare senza lo scudo penale previsto per i suoi amministratori. Ma al sindacato dei metalmeccanici sospettano che i veri motivi siano economici. Leggi

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia il ritiro dal contratto di acquisto. I sindacati : incapacità politica. Il governo : no alla chiusura : Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell’acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali. Incontro nel pomeriggio al Mise

Ex Ilva - Patuanelli : "Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento" : L’annuncio di ArcelorMittal che si dice pronta a lasciare l’ex Ilva di Taranto perché è venuta meno la protezione legale a suo favore (dopo la decisione in tal senso del parlamento) suscita reazioni nel mondo sindacale e politico. E se il governo promette che non permetterà la chiusura dell’ex Ilva, dalle opposizioni piovono critiche.ArcelorMittal con una lettera ai Commissari straordinari di Ilva ha comunicato oggi la volontà di recedere dal ...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia addio. Governo convoca i vertici dell’azienda. Patuanelli : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento” : ArcelorMittal vuole restituire l’ex Ilva di Taranto allo Stato entro 30 giorni. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato l’addio ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite nel 2018. Ministro Patuanelli: “Non consentiremo la chiusura” La mossa – ...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaIl Mise : non consentiremo la chiusura : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva : Orlando - ‘governo in aula? ora più utile impegno di tutti per no chiusura’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ma prima di chiedere di riferire in aula per scaricare le colpe su Ilva, adesso non sarebbe più utile impegnarsi tutti per impedire che la fabbrica chiuda?”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, dopo le richieste al governo -delle opposizioni ma anche di Italia Viva- di riferire in Parlamento sul caso Ilva. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo in aula? ora più ...

Ilva - Arcelor Mittal lascia Taranto ma il governo si oppone alla chiusura : Qualche ora fa, è stata diramata una nota stampa di Arcelor Mittal, dove AM InvestoCo Italy ha notificato ai commissari straordinari di Ilva S.P.A, la volontà di rescindere il contratto per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda Ilva e di alcune sue controllate la quale esecuzione è stata il 31 ottobre 2018. Inoltre, in conformità al contenuto del contratto, Mittal chiede ai commissari straordinari di assumersi entro ...

Ilva - Arcelor Mittal lascia. I nodi immunità penale e perdite. Il governo : no alla chiusura : La decisione è stata comunicata ad amministrazione straordinaria e sindacati. Il governo: «No a chiusura»

Ilva - quanto costa la chiusura : a rischio 10.700 posti di lavoro (e l’1 - 4% del Pil) : La stima di Svimez: tanto costerebbe rinunciare a 6 milioni di tonnellate di acciaio (la produzione a regime). A ciò andrebbero aggiunti i mancati investimenti di ArcelorMittal (1,1 miliardi ambientali e 1,2 industriali) e la perdita di 10.700 posti di lavoro