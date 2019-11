Happy Days | il selfie del cast 45 anni dopo scatena il web | ecco come sono diventati i

Happy Days - Ron Howard e la foto della reunion 45 anni dopo : Ron Howard posta un selfie a dir poco nostalgico su Instagram insieme ad alcuni colleghi dei tempi di Happy Days . Certo i volti sono un po’ cambiati, d’altronde sono passati 45 anni dall’esordio in tv, ma le espressioni sono riconoscibilissime. Nello scatto oltre a Ron (Richie Cunningham) ci sono Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross, rispettivamente Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham. Una reunion che ...

Altro che Beverly Hills. La reunion più bella è quella del cast di Happy Days : Di nuovo insieme, 45 anni dopo. Il cast di “Happy Days” si è riunito per celebrare Gary Marshall, creatore della storica sit-com e di successi cinematografici come “Pretty Woman”. Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross. Meglio conosciuti come Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham: insieme, quasi mezzo secolo dopo la messa in onda della prima puntata della ...