Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019)– “I giovani di Fridays For Future hanno inserito loallodi Tor di Valle fra leloro manifestazione di oggi, con la quale intendono richiamare la Giunta Raggi al rispetto degli impegni contro il cambiamento climatico assunti con la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina. Sarò in piazza con loro, per sostenere le ragioni di una generazione che guarda al futuropropria città.” Così Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina e vicepresidenteCommissione Urbanistica, annuncia la sua partecipazione al presidio indetto da Fridays For Futureper oggi, alle ore 15:30, in piazza del Campidoglio. “Consumare il suolo di un’area esondabile come Tor di Valle – prosegue la consigliera – è irresponsabile in una città che è fortemente soggetta al rischio idrogeologico, come si è evidenziato anche con le piogge di ...

romadailynews : Grancio: tra priorità #FridaysForFuture c’è stop stadio della Roma: Roma – “I giovani di… - andyasroma83 : mamma mia tra sto qui e gli arbitri in europa due palle, manca la grancio e abbiamo fatto bingo -