Emilia-Romagna | Borgonzoni a Bonaccini | “Sugli ospedali aperti è confuso | dovrebbe

Danilo Toninelli guida la rivolta delle pasionarie M5s : Emilia Romagna - vendetta su Di Maio e Pd : Le manda Danilo Toninelli, e per l'ex disastroso ministro delle Infrastrutture è la vendetta più fredda e dolce nei confronti di Luigi Di Maio e del Pd. Le "pasionarie" del M5s Emiliano, guidate dalla 39enne modenese Giulia Gibertoni (che 5 anni fa sfidò Stefano Bonaccini), protestano per la decisio

Perché l'Emilia Romagna non è una partita nazionale : Le prossime elezioni in Emilia-Romagna sono ormai diventata l’argomento principale di ogni talk show o articolo di giornale. Un Twitter top trend. Ma davvero il voto in Emilia-Romagna ha una valenza cosi fortemente nazionale? Tradotto: se il centro-sinistra perde in Emilia-Romagna vuoi vedere che cade il governo? La risposta è no. Le elezioni in Emilia-Romagna sono una partita squisitamente regionale, come sempre sono state; ci ...

Perché trasformare l’Emilia Romagna in Stalingrado è un rischio : L'alternativa alla destra sovranista c'è e ieri a Bologna ne abbiamo avuto l'ennesima conferma, con una marea di persone a oscurare la manifestazione leghista per le Regionali in Emilia Romagna. Ma nella politica le scorciatoie non funzionano e pensare che l'antisalvinismo possa essere l'unico collante di mondi diversi e partiti divisi come mai prima d'ora sarebbe un grosso errore.Continua a leggere

Calenda lancia il suo partito : “In Emilia-Romagna sosteniamo Bonaccini e PD - ma senza i 5 Stelle” : Carlo Calenda fonda il suo nuovo partito, di cui non si conosce ancora il nome, ma la data di lancio ormai è certa: sarà il prossimo 21 novembre. L'europarlamentare con un tweet annuncia anche il suo sostegno a Stefano Bonaccini, candidato del partito Democratico, alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Ma a una condizione: che della coalizione non faccia parte il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

**Emilia Romagna : Fico posta ‘Piazza Grande’ - il live di Dalla a Bologna** : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – All’indomani della ‘risposta’ di Bologna alla Lega di Matteo Salvini, con tantissimi arrivati a piazza Maggiore per una manifestazione anti-Carroccio, il presidente della Camera Roberto Fico posta un video live di Lucio Dalla, in concerto a Bologna, dove il cantautore scomparso nel 2012 invita i suoi concittadini a intonare il ritornello di ‘Piazza Grande’, tra i suoi più ...

Emilia Romagna : Malpezzi - ‘vergognoso tweet di Capitanio’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il senso della misura dovrebbe impedire a un uomo delle istituzioni di avventurarsi in parole così rischiose. Mi riferisco al tweet del deputato della Lega Massimo Capitanio che paragona la piazza di ieri a Bologna ai terroristi che uccisero Marco Biagi”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice Pd Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.“Davvero questo è ...

Emilia Romagna : Pd contro deputato leghista - 'paragona piazza Maggiore a assassini Biagi' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Insorge il Pd contro Massimiliano Capitanio, deputato della Lega che, accusano i dem, ha "paragonato la piazza Maggiore pacifica" che ieri ha manifestato contro la Lega a Bologna "agli assassini di Marco Biagi". A puntare il dito per primo è Andrea Romano, con un tweet su

Emilia Romagna : figlia Guazzaloca - ‘Borgonzoni non è credibile - voterò Bonaccini’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Grazia Guazzaloca, la figlia di Giorgio, il primo sindaco di Bologna non di sinistra e che nella città Emiliana ha lasciato il segno, voterà il governatore uscente Stefano Bonaccini perché giudica Lucia Borgonzoni “non credibile” . La vittoria del babbo “fu una vera rivoluzione – ricorda la figlia in un’intervista sul Corriere della Sera – ma non era contro qualcuno o ...

Roberto Maroni a Piazzapulita : "Le Regionali in Emilia-Romagna? È la battaglia di Stalingrado - si gioca tutto" : Roberto Maroni, nonostante sia spesso in contrasto con la linea politica di Matteo Salvini, non ha dubbi: la Lega in Emilia-Romagna trionferà e lo farà a discapito di quella "sinistra che considera la Borgonzoni incapace e impresentabile". Ma Stefano Bonaccini, il governatore uscente della Regione s