Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Arriva una doppia sentenza per la morte di Stefano, a dieci anni di distanza dai fatti. Dieci anni durante i quali per la prima volta l’Italia ha guardato a cosa accadeva dentro quelle aule di. Il casoha prodotto qualcosa di mai visto prima. Le violenze subite in stato di custodia – purtroppo Stefano non è stato il primo né l’ultimo – erano in passato qualcosa che riguardava le persone vicine, qualche avvocato, qualche associazione come Antigone che ha nella propria mission la tutela dei diritti delle persone detenute. La vicendaha indignato invece l’Italia intera. È uscita dalla cerchia degli specialisti. Se ne è parlato nei talk show, sui social network, nella metropolitana, nei bar, nelle curve degli stadi. Un’indignazione non più settoriale ma di massa. E l’indignazione di massa è la forma più alta di ...

TutteLeNotizie : Cucchi, abbiamo vinto tutti. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una… - ilfattoblog : Cucchi, abbiamo vinto tutti noi. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una sorella - Noovyis : (Cucchi, abbiamo vinto tutti noi. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una sorella) Playhitmusic - -