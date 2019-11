Bimba di 10 anni muore per aneurisma | strazio a Sciacca | donati gli organi

Sciacca - Bimba di 9 anni muore di aneurisma : i genitori donano gli organi : Non ce l'ha fatta la bimba di 9 anni di Sciacca, in provincia di Agrigento che, due giorni fa, era stata colpita da un aneurisma cerebrale. La morte cerebrale, avvenuta, purtroppo, nelle ore scorse, è stata confermata dai medici. I genitori hanno deciso di donare gli organi come atto d'amore verso chi, come loro, sta vivendo il dolore più grande della vita....Continua a leggere

Argentina - Bimba di 10 anni violentata dal fratello 15enne : resta incinta : I fatti sono avvenuti a Posadas, capoluogo della provincia Argentina di Misiones. Il piccolo che nascerà sarà affidato alla nonna, mentre il 15enne è stato allontanato momentaneamente dalla famiglia in questa fase di indagini e affidato a una zia.Continua a leggere

Caserta - confessa il sacerdote accusato di abusi da una Bimba di 11 anni : ‘Sono pentito’ : Si è svolto nelle scorse ore, all’interno del carcere di Secondigliano, l’interrogatorio di garanzia di don Michele Mottola. Il sacerdote era stato arrestato l’8 novembre scorso con l’accusa di abusi su minore nei confronti di una bambina di 11 anni che, per farsi credere, era arrivata a registrare l’audio dei suoi incontri con il parroco della chiesa di San Giorgio Martire, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Solo dopo aver ascoltato ...

Caserta - Bimba di 11 anni registra gli incontri e fa arrestare il prete che la molestava : Aveva provato a raccontare la verità ai genitori ed anche ad altre persone, ma nessuno aveva voluto credere alle sue parole. Così una bambina di 11 anni non si è persa d’animo e, per dimostrare che il parroco del paese nutriva delle attenzioni morbose su di lei, si è inventata uno stratagemma: ha utilizzato il proprio telefono cellulare per registrare quello che avveniva durante gli incontri col sacerdote. Così ha potuto fornire a tutti una ...

Caserta - arrestato sacerdote di Trentola Ducenta : molestava una Bimba di 11 anni : Ignazio Riccio La piccola ha registrato con il suo telefonino le frasi choccanti pronunciate durante gli incontri tenuti con il prete nella parrocchia È accusato di aver molestato una bambina di 11 anni il sacerdote Michele Mottola, arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Aversa, nel Casertano. Il parroco di Trentola Ducenta è finito in manette questa mattina; le prove nei suoi confronti sembrano essere schiaccianti, ...

Giorgia Meloni racconto inedito da Maurizio Costanzo “A 18 anni ero la babysitter della Bimba di Fiorello” : Un racconto particolare quello di Giorgia Meloni fatto durante il Maurizio Costanzo Show. Anche la leader incontrastata di Fratelli d’Italia, partito in forte ascesa negli ultimi sondaggi, è stata ospite, come Di Maio e Salvini, di Maurizio Costanzo. Quello che sicuramente ha più colpito i telespettatori è stato il racconto di Giorgia Meloni del suo passato e in particolare del suo lavoro quando era giovanissima prima di intraprendere la ...

Abusi su Bimba 10 anni - arrestato prete : 11.51 arrestato don Michele Mottola l'ex parroco di Trentola Ducenta (Caserta), per Abusi su una bambina di 10 anni che frequentava la chiesa. Era stata la Diocesi di Aversa a inviare la prima segnalazione alla Procura guidata da Francesco Greco sui presunti Abusi commessi dal prete,che nel maggio scorso era stato sospeso dal servizio. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione "Le Iene".

Bimba di 3 anni muore dopo essere stata dimessa da ospedale : Viene dimessa dall'ospedale ma muore qualche ora dopo. È la tragedia che ha coinvolto una Bimba di soli 3 anni che, dopo aver fatto ritorno nella sua casa di Santa Marinella, è morta tra le braccia della mamma. I medici che l'avevano visitata, non hanno ritenuto necessario il ricovero. A quanto pare, sembra che il quadro clinico della bambina fosse stabile e non presentasse alcuna criticità o preoccupante anomalia. Eppure, la mamma, una donna ...

Alessandria - Bimba africana di 7 anni discriminata sul bus : “Qui non ti siedi” : La denuncia fatta via Facebook della consigliera comunale di Alessandria Vittoria Oneto che ha raccontato un episodio di razzismo di cui è stata testimone su un bus di linea nella giornata di ieri. Ad una bambina di 7 anni è stato impedito di sedersi a causa del colore della sua pelle: "È questo quello che siamo?".Continua a leggere

Giorgia Pagano - trapianto multiorgano terminato per la Bimba di 11 anni. La madre : «È l'ultima spiaggia» : Giorgia Pagano, una bambina di 11 anni d'origini pugliesi malata di sindrome di Berdon e da una vita in attesa di un donatore di fegato, pancreas, stomaco, intestino e milza, ha finalmente...

Arianna - 3 anni - è una “Bimba della luna” : a rischio tumori se esposta alla luce del sole : La storia della piccola Arianna, che a 3 anni è affetta da xeroderma pigmentoso, una malattia rara di cui in Italia si conoscono solo 60 casi. I soggetti che la presentano vengono definiti bimbi della luna, perché sono costretti a vivere di notte per evitare l'esposizione alla luce del sole, che potrebbe causare loro l'insorgenza di tumori o di altri problemi neurologici degenerativi. Mamma Valentina: "Il nostro impegno per la loro ...

Vieni - baciami : il prete indagato per abusi su una Bimba di 10 anni : "Vieni, abbracciami. baciami". È uno degli audio choc che rivelerebbero gli abusi sessuali compiuti da un prete di periferia, Don Michele Mottola, 60 anni, nei confronti di una bambina di 10 anni. La pedofilia tra le mura di una chiesa. Il caso, venuto alla luce mediante un'inchiesta de Le Iene, è dei più controversi e rabbrividenti che la cronaca recente abbia mai raccontato. La protagonista del racconto è Marina (si tratta di un nome di ...

India. Fine delle speranze : è morta la Bimba di 5 anni caduta in un pozzo : Shivani era caduta in un pozzo trivellato mentre giocava vicino a casa sua nel villaggio di Hari Singh Pura, nel quartiere di Gharaunda. Dopo 18 ore di sforzi, è stata estratta viva dai soccorritori. Purtroppo non si tratta della prima tragedia di questo tipo in India.Continua a leggere

Bimba di 5 anni cade in un pozzo - inutili i tentativi di salvataggio : Una bambina di 5 anni è caduta ieri in un pozzo, nel campo accanto alla sua casa in un villaggio rurale dello stato dell’Haryana (India): i tentativi di salvataggio sono scattati immediatamente e si sono protratti per 18 ore, con i soccorritori che hanno utilizzato i mezzi più disparati (hanno pompato ossigeno, hanno calato una telecamera per verificare le condizioni della bambina, le hanno fatto ascoltare un messaggio dei genitori per ...