Agguato al direttore di Campania Notizie con 6-7 colpi di pistola

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Una raffica didi, sei o sette, sparati ad altezza d’uomo contro ildi ‘’, Mario De Michele, mentre era a bordo della sua auto.Due- si legge sul sito del giornale online - all’indirizzo del parabrezza hanno attraversato l’abitacolo della macchina a pochi centimetri dal giornalista. Nel tentativo di fuga di De Michele, gli aggressori hanno esploso altri 3-4che hanno distrutto anche il lunotto posteriore della vettura. “Solo il caso ha fatto sì che ne uscisse illeso”, sottolinea ‘’.Indagano i carabinieri. Secondo quanto rivelato, nessuna pista è esclusa ma gli inquirenti si concentrerebbero, in particolare, sull’di camorra. Questo è il secondo attentato subito in pochi giorni dal giornalista.″È vivo per ...

