Stefano Cucchi | 12 anni per omicidio ai due carabinieri La sorella Ilaria | «Ora potrà

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

Giovanardi - Salvini ora andate ai piedi di Ilaria Cucchi e della mamma di Stefano e chiedete perdono : Sarebbe l'ora che Carlo Giovanardi si scusasse, sarebbe il momento che Matteo Salvini strisciasse ai piedi di Ilaria Cucchi, in privato e non in diretta facebook come piace a lui, e chiedesse perdono di tutti i suoi peccati politici nei confronti di Stefano Cucchi, un ragazzo ammazzato di botte.Continua a leggere

Stefano Cucchi - è arrivata la sentenza : la decisione dei giudici : Fu omicidio quello di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato con l’accusa di omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro; assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ invece per il militare dell’Arma Francesco Tedesco, ...

Due carabinieri sono stati condannati a 12 anni di carcere per la morte di Stefano Cucchi : Erano accusati di omicidio preterintenzionale, per il pestaggio che causò la morte di Cucchi nel 2009

Sentenza Cucchi - sollievo della famiglia : “Ci sono voluti 10 anni - Stefano ora riposa in pace” : "Ci sono voluti 10 anni ma ora Stefano può riposare in pace" così ha dichiarato Rita Calore, la mamma di Stefano dopo al Sentenza di condanna per i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. "Non volevamo un colpevole, volevamo i colpevoli e finalmente dopo 10 anni li abbiamo. Questa Sentenza parla chiaro a tutti", ha aggiunto il papà di Stefano, Giovanni Cucchi.Continua a leggere

Stefano Cucchi "è stato ucciso" : dodici anni di carcere per due carabinieri - medici asssolti : Condannati per omicidio preterintenzionale a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. L'accusa ne aveva chiesti 18. Insomma, Stefano Cucchi è stato ucciso. Assolto dall'accusa di omicidio invece Francesco Tedesco, l'imputato divenuto poi testimone che con le sue

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni e 8 mesi per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...