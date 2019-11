Lara Comi ai domiciliari Il Gip | è giovane | ma esperta di schemi criminosi

Lara Comi agli arresti domiciliari : l'ex eurodeputata di Forza Italia accusata di tangenti : Lara Comi agli arresti domiciliari. l'ex eurodeputata di Forza Italia è finita nel mirino dei finanzieri del Nucleo Polizia economico-finanziaria di Milano e della compagnia Busto Arsizio per la cosiddetta inchiesta "Mensa dei poveri". Il gip di Milano, oltre alla Comi, ha applicato altre due misure

È stata arrestata Lara Comi - ex europarlamentare di Forza Italia : Lara Comi – ex europarlamentare di Forza Italia – è da questa mattina agli arresti domiciliari, in seguito a un’operazione della Guardia di Finanza di Milano e di quella di Busto Arsizio. La stessa operazione ha portato all’imposizione degli arresti domiciliari

Lara Comi è ai domiciliari per l'inchiesta 'Mensa dei poveri' : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, fra cui l'ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi (andata ai domiciliari), nell'ambito dell'operazione 'Mensa dei poveri'. In carcere Giuseppe Zingale, dg di Afol, ai domiciliari Paolo Orrigoni, ad dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra.

Tangenti : arrestata Lara Comi - ex eurodeputata di Forza Italia : Nuovo filone dell’inchiesta «Mensa dei poveri». Secondo l’accusa, l’esponente forzista sarebbe stata coinvolta in tre vicende

Arrestata ex eurodeputata FI Lara Comi : 8.15 L'ex eurodeputata di FI, Lara Comi,l'Ad dei supermercati Tigros ed ex candidato della Lega a sindaco di Varese, Paolo Orrigoni, e l'ex direttore dell'Agenzia per il lavoro Afol, Giuseppe Zingale, sono stati arrestati nell'ambito della maxi-indagine "Mensa dei poveri" che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari. Comi e Orrigoni sono ai domiciliari, mentre Zingale è finito in carcere. Nel mirino contratti di consulenza affidati da Zingale ...

Arrestata Lara Comi (Forza Italia) nell'indagine "Mensa dei poveri" : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere).In un filone dell’indagine ‘Mensa dei Poveri’ l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm ...

Lara Comi arrestata - l'ex eurodeputata di FI accusata di tangenti : arrestata Lara Comi. l'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

Lara Comi arrestata - l'ex eurodeputata di FI accusata di tangenti : arrestata Lara Comi. l'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

Tangenti - arrestata l'ex eurodeputata Lara Comi - ai domiciliari : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere). L'ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per accuse, a vario titolo, di corruzione, ...

Indagine "Mensa dei poveri" - Arrestata Lara Comi (Forza Italia) : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, l’ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere).In un filone dell’Indagine ‘Mensa dei Poveri’ l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm ...

Lara Comi arrestata - l'ex eurodeputata di FI accusata di tangenti : arrestata Lara Comi. l'ex eurodeputata di FI è stata arrestata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, insieme all'ad dei...

Tangenti - arrestata l'ex eurodeputata Lara Comi : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni, entrambi ai domiciliari, e il dg di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale (in carcere). In un filone dell'indagine 'Mensa dei Poveri' l'ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri per ...

Tangenti Lombardia - nuova ondata di arresti. Domiciliari per l’ex eurodeputata Fi Lara Comi e per l’imprenditore dei supermercati vicino alla Lega : Nuovo terremoto giudiziario a Milano. Puntata numero due dell’inchiesta Mensa dei poveri, ovvero il nuovo Tangentificio Lombardia. A poco più di sei mesi dai 43 arresti del 7 maggio scorso, questa mattina la Guardia di Finanza di Milano e i colleghi di Busto Arsizio hanno dato esecuzione a tre ordinanze di arresto firmate dal giudice Raffaella Mascarino. Ai Domiciliari così è finita l’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. Stessa misura ...

Lara Comi arrestata - l'ex eurodeputata di FI accusata di tangenti : Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coi colleghi di Busto Arsizio, ha arrestato l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni,...