Gip: Comi sfruttò ruolo per interessi

L'ex eurodeputata di FI "Laraha mostrato una non comune esperienza nel ricorrere ai diversi,collaudati schemi criminosi per fornire parvenza legale a pagamento di tangenti, sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche e incameramento di finanziamenti illeciti". Lo sostiene nell'ordinanza di arresto la Gip di Milano Raffaella Mascarino. In una telefonata,lacercò di concordare versioni da fornire a giornalisti e magistrati su una tangente: "Comunque oggi io dirò che non ho mai preso 17 k"(17000 euro per gli inquirenti)(Di giovedì 14 novembre 2019)