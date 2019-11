F1 | Calendario Mondiale 2020 | date e programma La guida dei 22 GP

Motomondiale - GP Malesia 2019 : Calendario e orari del fine settimana. Programmazione tv Sky e TV8 : La stagione 2019 del Motomondiale è ormai agli sgoccioli, si chiude questo weekend il trittico in oriente con il Gran Premio della Malesia, 18esimo e penultimo round. Marc Marquez sembra ormai davvero inarrestabile e dopo la conquista del suo ottavo titolo vuole estendere il suo dominio anche a Sepang, Lorenzo Dalla Porta sarà al via del suo primo evento da campione del mondo mentre in Moto2 la sfida è ancora piuttosto incerta, anche se lo ...

Motomondiale - il Calendario si rinnova : dal 2022 si torna in Brasile : Motomondiale Gran Premio Brasile 2022. Il calendario del Motomondiale non è mai del tutto statico, ma spesso porta con sè interessanti modifiche per rendere sempre inalterato l’interesse degli appassionati. E così la Dorna, la società che gestisce la due ruote, è pronta a fare nuovamente tappa in Brasile, a distanza di 15 anni dall’ultima volta. […] L'articolo Motomondiale, il calendario si rinnova: dal 2022 si torna in Brasile ...

F1 - Mondiale 2020 : ufficializzato il Calendario. 22 GP e le novità in Olanda e in Vietnam : E’ stato ufficializzato ieri dalla Federazione Internazionale dell’Automobile il calendario del prossimo Mondiale di F1. Saranno 22 i GP a caratterizzare la prossima stagione. Si prenderà il via da Melbourne (Australia) il 15 marzo e la lunghissima annata terminerà come di consueto ad Abu Dhabi il 29 novembre. Un numero crescente di round, con l’uscita di scena del weekend in Germania e le novità rappresentate dal Vietnam (5 ...

