Alvin | il bimbo tornato dalla Siria | Mia mamma è morta in un bombardamento | io ero

Alvin è tornato in Italia - bimbo portato via dalla madre e cresciuto con l’Isis arrivato a Roma : Il piccolo di 11 anni rapito dalla madre nell'ormai lontano 2014 e portato in Siria dove è cresciuto tra le fila Fodell'Isis a cui la dona si era unita, è tornato in Italia dove a riabbracciarlo ha trovato il papà. Fondamentale il lavoro congiunto di Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa e forze di polizia Italiane per stabilire il necessario corridoio umanitario.Continua a leggere

