Venezia in ginocchio | gravi danni per la marea record

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Piazza San Marco sommersa, scuole chiuse in città e nelle isole. L’acqua ha raggiunto la seconda misura della storia dopo i 198 cm dell’alluvione del 1966

nuova_venezia : MALTEMPO Le passerelle tra i ponti sono rotte, questa è Venezia in ginocchio @Emergenza24 - SkyTG24 : L'acqua alta sta mettendo in ginocchio #Venezia: un nuovo picco è atteso questa mattina. Seguite tutti gli aggiorna… - AntPietrogrande : RT @maxfurini: Situazione di grande disagio a #Venezia dopo L alta marea e vento forte di ieri sera. Città in ginocchio. Ricevo da @arialuc… -