Un Gesù nero a Palermo

Il nuovo Vangelo - un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema : Un film con protagonista un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema. S’intitola Il nuovo Vangelo, è diretto dal regista teatrale svizzero Milo Rau, e ha avuto nei giorni scorsi come set, per le sequenze della Passione (Via Crucis e crocifissione), proprio lo scenario naturale di Matera, in Basilicata. Spazio scenico che aveva già ospitato cast e maestranze di altri due film dedicati alla figura del Cristo come Il Vangelo secondo ...