Sconsiglio a Mittal di fare guerra allo Stato” | dice Provenzano

Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Su Taranto e su l'ex Ilva il ministro per il Sud chiede che siano accelerati gli interventi “già previsti e finanziati per lo sviluppo della città”, quindi le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto “velocizzando lo status di zona economica speciale che stabilisce incentivi economici per chi usa quell'attracco”. In un'intervista a la Repubblica Peppeaggiunge anche che in materia di esuberi “noi non siamo disarmati” ma precisa anche che “c'è stata una gara” e pertanto “chiederemo il rispetto dei contratti”. “Anche venendo incontro ai problemi del mercato, certo – sottolinea - ma non rimettendo in discussione tutto, in particolare su lavoro e ambiente”. Poi il titolare del dicastero per il Mezzogiorno sconsiglia, secco, all'azienda franco-indiana ArcelorMittal, “di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria” anche in ...

infoitinterno : Ilva, Giuseppe Provenzano: “Incentivi al porto di Taranto. Sconsiglio a Mittal di fare guerra allo Stato” - RedazioneLaNews : Ilva, Giuseppe Provenzano: “Incentivi al porto di Taranto. Sconsiglio a Mittal di fare guerra allo Stato” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ilva, Giuseppe Provenzano: “Incentivi al porto di Taranto. Sconsiglio a Mittal di fare guerra allo Stato” -