Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Diventa definitiva la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada. Lalo ha riconosciuto colpevole di lesioni aggravate dal metodo mafioso per aver aggredito ad, il 7 novembre 2017, la troupetrasmissione Rai Nemo. L’esponente del clan Spada aveva dato unaalDaniele Piervicenzi, picchiando poi anche il cameraman Edoardo Anselmi. Spada il 24 settembre è stato condannato all’ergastolo in un altro processo con due omicidi. A chiedere lacondanna è stato il PgPasquale Fimiani rilevando che si è trattato di metodo mafioso con gli “indicatori”intimidazione, tanto che nessuno dei presenti è intervenuto in soccorso delle vittime. Ad attendere il verdetto è arrivata inanche la sindaca Virginia Raggi. “Sono stati correttamente individuati, dal verdettoCorte di ...

fattoquotidiano : Ostia, aggredì con una testata il giornalista della Rai: la Cassazione conferma la condanna per Roberto Spada - TutteLeNotizie : Ostia, aggredì con una testata il giornalista della Rai: la Cassazione conferma la condanna… - CasilinaNews : Ostia, aggredì una coppia di giovani e li rapinò sul Lungomare Paolo Toscanelli: rintracciato il responsabile… -