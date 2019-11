LIVE Nadal-Medvedev | ATP Finals 2019 in DIRETTA | 6-6 | tie-break del primo set

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Ed è tie-, con il quarto turno di servizio di fila (18 punti consecutivi vinti) a favore di40-0 Gioca corto, ne approfittaper entrare con il rovescio 30-0 Si apre benissimo il campo, per chiudere col lungolinea di dritto 15-0 STRAORDINARIO PASSANTE INCROCIATO DI ROVESCIO DICONA RETE! 6-5deve ora servire per andare al tie-40-15 Risposta lunga di30-15 Sbaglia la palla corta a uscire di rovescio dopo il servizio30-0 Dritto in rete di15-0 Prima centrale di5-5 Tiene ancora a zero, è la terza volta di fila, stavolta con servizio e dritto 40-0 Cerca la risposta profonda con il rovescio, ma è lunga 30-0 Quinto ace di15-0 In rete il rovescio di5-4, che con l’aiuto del servizio manda ...

OA_Sport : LIVE Nadal-Medvedev, ATP Finals 2019 in DIRETTA: ultima chiamata per lo spagnolo, obbligato a vincere - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem ????, dei… - lorenzofares : Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem… -