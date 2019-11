LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo | Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA | 82-54 | non

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABoato del PalaSerradimigni, perché entra in campo capitan Jack Devecchi 84-54 2/2 Bucarelli Si lancia in uno contro uno Bucarelli, arriva il fallo di Grant che lo manda in lunetta 82-54 Appoggio di Dallo 82-52 2/2 Gentile C’è campo anche per Daniele Magro e Lorenzo Bucarelli (che era entrato già nel secondo quarto) Time out chiamato da Vincent Collet Due liberi per Stefano Gentile 80-52 Pierre dietro la schiena (o dietro la testa?) per Sorokas, che non può esimersi dal segnare 78-52 Rimbalzo in attacco e canestro di Traoré 78-50 Appoggio di Traoré 78-48 Ancora in step back, è sempre lui, Curtis Jerrells: +30a 7’35” dalla fine 75-48 2/2 Pierre, 8’30” al termine Ancora un fallo antisportivo, questo fischiato contro Dallo che abbranca il braccio destro di Pierre: due liberi e possesso73-48 ...

