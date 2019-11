Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Baha Abu al-Ata, il comandanteislamica assassinato daall’alba di martedì nella Striscia di, sapeva che la sua vita era a breve termine. Negli ultimi, il suo nome era comparso regolarmente nei media israeliani ed era stato etichettato dalla Difesa come il principale problema a. Come comandante del ramo settentrionale dell’ala militareislamica nella Striscia, Abu al-Ata è stato descritto income unche agiva in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da nessuno. Si diceva che fosse coinvolto in un vasto lancio di missili nell’escalation dello scorso maggio. Gli sono stati anche attribuiti attacchi più limitati: uno alla fine di agosto (dopo un raid israeliano in Siria); e soprattutto uno in settembre, alla vigilia delle ultime elezioni israeliane (l’incidente costrinse il premier Benjamin Netanyahu a lasciare in ...

NicolaPorro : #Israele ha ucciso #BahaAbualAta, capo della #JihadIslamica. Che reagisce sparando missili da #Gaza contro i civili… - fattoquotidiano : Israele, il capo della Jihad nel mirino da mesi. Ora a Gaza si attende reazione di Hamas, ma Gerusalemme vuole tene… - ZzuCicciu : RT @ilmanifesto: Israele uccide il capo militare del Jihad, Gaza sull'orlo della guerra | il manifesto #ilmanifesto -