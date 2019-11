Il Good Doctor Freddie Highmore nel cast di Leonardo della Rai

Leonardo - Freddie Highmore di The Good Doctor tra i protagonisti della serie di Rai 1 : Leonardo, Freddie Highmore di The Good Doctor sarà il detective Stefano Giraldi nella serie di Rai 1 di Frank Spotnitz. Continua la formazione del cast di Leonardo, la serie che Frank Spotnitz sta realizzando per “L’Alleanza“, un accordo di co-produzione siglato dai tre broadcaster europei: RAI, ZDF e France TV. Dopo aver annunciato Aidan Turner di Poldark nei panni del genio italiano, la produzione si è assicurata uno degli ...

The Good Doctor nona puntata in replica su Rai 2 : trama e anticipazioni : THE Good Doctor nona puntata. Torna su Rai 2 sabato 2 novembre 2019 in replica la prima stagione della serie tv che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni della ottava puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E ...

The Good Doctor 3 anticipa su Rai2 e debutta a gennaio? : I fan italiani che attendono con ansia The Good Doctor 3 sono davvero migliaia e presto le novità potrebbero travolgerli. Il palinsesto di Rai2 è sempre ballerino, chi segue le serie tv lo sa bene, e anche in questo caso non è da meno. I n un primo momento si era parlato di febbraio inoltrato per la messa in onda di The Good Doctor 3 (dopo il Festival di Sanremo 2020 di Rai1) ma adesso le carte in tavola potrebbe cambiare molto velocemente. ...

The Good Doctor 3 cambia la storia di Claire con una morte sconvolgente (spoiler) : Ci vorrà febbraio per vederei nuovi episodi di The Good Doctor 3 in Italia ma, intanto, negli Usa la serie continua ad andare avanti, in onda al lunedì sera, e qualche ora fa, ha fatto lo stesso lasciando tutti a bocca aperta. Il terzo episodio della serie ha cambiato la storia di Claire per sempre uccidendo qualcuno di molto vicino a lei e no, non parliamo di pazienti e nemmeno del suo intervento che si è concluso alla perfezione, e allora di ...

Anticipazioni The Good Doctor 3×03 : il primo intervento di Claire : Claire esegue un intervento come primo operatore in The Good Doctor 3×03 Lunedì 7 ottobre, sulla ABC, andrà in onda la 3×03 di The Good Doctor. Il famoso Medical-Drama con protagonista Freddie Highmore, continua a collezionare ottimi risultati in termini di auditel, confermando lo straordinario successo delle passate edizioni. Le prime due puntate hanno infatti totalizzato più di sei milioni di telespettatori, rendendo lo show di David ...

Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostrando uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette. Ebbene sì, il nuovo ...

Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3 per una storica reunion di Dr House M.D. : Un sogno che si avvera per i fan: Robert Sean Leonard in The Good Doctor 3. Questo è uno degli annunci fatti da ABC nelle scorse ore e che tanto scalpore e interesse aveva creato. La rete ha annunciato una serie di arrivi e di guest star d'eccezione per le sue serie di punta basandosi proprio su queste importanti reunion. Alcuni hanno pensato davvero a ritorni storici ma, almeno per The Good Doctor 3, si tratterà dell'arrivo di Robert Sean ...