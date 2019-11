Cosenza | maltrattamenti su minori in asilo privato | due maestre ai domiciliari

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Un ennesimo caso di violenza su, si è verificato qualche giorno fa a Cariati, comune didove secondo quanto emerso al termine di accurate indagini, dueprima arrestate e adesso poste ai, avrebbero maltrattato alcuni. Le indagini sono state effettuate dai carabinieri di Cariati dopo alcune segnalazioni pervenute.in unnidoincastrate dalle videocamere Soprattutto negli ultimi anni, sia la cronaca italiana che quella estera risulta essere invasa di casi di violenza su, un fenomeno raccapricciante che si sta verificando sempre più spesso nel mondo. I carabinieri di Cariati, dopo accurate indagini e dopo aver visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno scoperto quanto accadeva all'interno delle mura di unnido di Cariati, dove una ventina di bambini di età compresa tra i 2 e i 5 ...

