Addio al nostro Digitale Terrestre per il 5G | quando serve cambiare TV o comprare un

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Probabilmente non tutti sanno che la banda 700 MHz comunemente adoperata per ilTerreste verrà presto impiegata dai vari gestori telefonici per il 5G. Questo significa che molte delle TV ad oggi utilizzate dalle famiglie italiane faticheranno ad essere raggiunte dal segnale del DTT. Ecco il perché del nuovo standard DVB-T2, che rappresenta di fatto la seconda generazione del. Il prossimo standard si avvarrà delle frequenze comprese nel range che va dai 470 ai 790 MHz (per dare priorità al 5G bisognerà necessariamente mantenersi al di sotto dei 700 MHz). Magari nemmeno ci avrete fatto caso, ma dal 1 gennaio 2017 i grandi megastore di elettronica vendono televisioni 'DVB-T2 Ready'. Se siete tra quelli che hanno acquistato la propria televisione prima del 1 gennaio 2017 bisognerà che acquistiate separatamente un decoder dedicato (in alternativa potrete ...

