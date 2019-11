Xiaomi Mi 9T Pro | uno smartphone top di gamma a 359 euro

Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro è in promozione per il Single’s Day a un ottimo prezzo : Per migliorare drasticamente la copertura di rete in casa basta questo piccolo ripetitore di Xiaomi, con doppia antenna e supporto alle reti a 2.,4 GHz. L'articolo Xiaomi Mi WiFi Repeater Pro è in promozione per il Single’s Day a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non solo : TIM ha prorogato la promo degli smartphone a rate senza anticipo, dal 15 novembre varrà anche per Xiaomi Mi Note 10, Huawei Nova 5T e Redmi Note 8T.

Mangia la polvere l’iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi : foto non così perfette : Le foto scattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglio rispetto ai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand Huawei e Xiaomi. La più recente classifica presente sul sito degli esperti di fotografia DxOMark ...

Seri problemi di batteria causati da WhatsApp : i modelli OnePlus e Xiaomi colpiti : Arrivano alcune segnalazioni importanti, che in parte posso confermare in prima persona, in merito a problemi causati da WhatsApp per quanto concerne il consumo della batteria legato a determinati smartphone OnePlus e Xiaomi. Proprio in settimana ho avuto modo di condividere coi nostri lettori un calo significativo dell'autonomia per OnePlus 6, come avrete notato tramite l'apposito articolo, ipotizzando che la questione fosse legata all'ultima ...

Le offerte Tesori Nascosti di Amazon sono live : Xiaomi - Amazfit e tanti altri prodotti in sconto : Prende il via oggi lo speciale evento Tesori Nascosti di Amazon, che per cinque giorni offre sconti e offerte strepitose sui prodotti.

Xiaomi ha prodotto uno smartphone con 5 fotocamere : Google ha appena lanciato il suo primo smartphone con due fotocamere; Apple ha scoperto il sistema a tre obiettivi per l'iPhone 11 e Xiaomi, nella tradizione cinese del costante rilancio, presenta il suo nuovo top di gamma, Mi Note 10, con cinque obiettivi. Anzi, addirittura otto lenti, se si considera la versione Pro, prossimamente disponibile. Il sensore da 108 Mp viene montato per la prima volta su uno smartphone e anche se non basta ad ...

Abbiamo provato Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T : ecco le nostre prime impressioni (video) : Le nostre prime impressioni su Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T, i due nuovi grimaldelli di Xiaomi per affermarsi ancora di più in Europa

Xiaomi festeggia il primato di Mi CC9 Pro nella classifica di DxOMark : Scopriamo insieme come il team di Xiaomi ha deciso di festeggiare l'importante riconoscimento ottenuto dallo Xiaomi Mi CC9 Pro da parte di DxOMark

Xiaomi Cc9 Pro - il primo smartphone da 108 megapixel : (Foto: Xiaomi) È ufficiale Xiaomi Cc9 Pro che si presenta come il primo smartphone con fotocamera da 108 megapixel a debuttare in commercio. Se, sulla carta, é persino di più di un vero e proprio mostro come Fujifilm Gfx 100 (102 megapixel), nella sostanza la differenza è abissale. Naturalmente a favore della massiccia mirrorless, il cui sensore ha dimensioni ben 15 volte superiori. Ma paragonare una mirrorless e uno smartphone ha poco senso e ...

MIUI 11 Global Stabile arriva su molti smartphone con Android 10 - anche su Xiaomi Mi 9T Pro : È iniziato il roll out pubblico di MIUI 11 Global Stabile per i dispositivi interessati dalla prima fase. Ecco l'elenco completo e i link per il download.

Che forza - Xiaomi Mi CC9 Pro : un camera phone che strizza l'occhio al gaming : Xiaomi ha annunciato oggi Xiaomi Mi CC9 Pro, un vero e proprio camera phone, con cinque sensori posteriori e un occhio di riguardo ai gamer.

Xiaomi Mi TV 5 e Mi TV 5 Pro ufficiali : super design e prezzi accompagnati da ottime specifiche : Xiaomi annuncia Xiaomi Mi TV 5, la quinta generazione di smart TV con un look davvero curatissimo e una scheda tecnica da fuoriclasse.