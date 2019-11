Volevano far saltare in aria una moschea | 12 indagati nel Senese

Fonte : agi

(Di martedì 12 novembre 2019) C'era unadi Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena, nel mirino degli estremisti di destradalla Dda di Firenze. L'intenzione di farlacon una condotta del gas emerge dalle intercettazioni ma l'azione non venne portata a termine perché un 60enne di Siena, nostalgico delle SS, al centro dell'inchiesta, sarebbe stato contattato dalla polizia che aveva notato strani movimenti vicino all'edificio. Sono in tutto dodici gli estremisti di destradalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze per detenzione abusiva di armi e sospettati di associazione con finalità eversiva. Secondo il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo, "al momento" non ci sono "riscontri di correlazione con formazioni politiche di estrema destra già esistenti. La perquisizione - ha spiegato - è il primo atto di un'inchiesta ancora da sviluppare". Durante le ...

neXtquotidiano : RT @pinoiaco: Estremisti di destra indagati dalla Dda di #Firenze volevano far saltare la moschea di Colle Val D’Elsa (#Siena). Un senese… - misspassinella1 : Assassini nati Quei bravi fascisti del senese che volevano far saltare in aria la moschea di Colle Val D’Elsa - ElisabettaIori3 : RT @TittiGiorgi: Quei bravi fascisti del senese che volevano far saltare in aria la moschea di Colle Val D’Elsa -