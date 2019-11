Siamo vicini all’impiego in guerra di robot killer autonomi

Roma - famiglia pugliese paga 120 euro per 4 panini e 4 lattine di Coca Cola - il proprietario di un bar “Siamo vicini al Vaticano e qui tutto costa” : Un vero e proprio salasso per una famiglia pugliese che aveva deciso di passare qualche giorno a Roma. Secondo quanto riferito dalla stessa famiglia, un nucleo famigliare di 4 persone, madre, padre e due figli di 11 e 15 anni, per quattro panini e tre lattine di Coca Cola in un bar in pieno centro a Roma il papà ha dovuto sborsare 120 euro. I Quattro pugliesi hanno ordinato tre hot dog e un panino con salumi e tre lattine di Coca Cola ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Grossa mossa di set-up - Siamo vicini agli altri : posso lottare per la vittoria” : Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati aveva faticato in mattinata ma nel turno pomeridiano ha rialzato la china e ha dato una risposta importante sul circuito di Sepang facendo capire che può essere un serio pretendente al podio nella gara di domenica. Il forlivese ha accusato sei decimi di ritardo da Fabio Quartararo che ha timbrato il record ...

Formula 1 – Binotto sorride in Messico - ma non si monta la testa : “gara lunga - Siamo tutti vicini” : Mattia Binotto soddisfatto della prima fila tutta rossa al Gp del Messico: le parole del team principal Ferrari dopo la penalizzazione di Max Verstappen Caos nel post qualifiche ieri in Messico: Max Verstappen è stato sanzionato per non aver rallentato durante le bandiere gialle per l’incidente di Valtteri Bottas. La prima fila del Gp del Messico di F1, dunque, è tutta rossa, con Leclerc in pole e Vettel al suo ...

MotoGp – Dovizioso predica calma dopo le FP2 : “faccio fatica nonostante il 2° posto - Siamo tutti vicini ma io ho poco feeling” : Un ottimo secondo posto per Andrea Dovizioso nelle FP2 del Gp d’Australia: il pilota Ducati però predica calma nonostante la buona prova Quella di Phillip Island non è una pista particolarmente adatta alla Ducati ma a giudicare dal secondo posto ottenuto nelle Fp2 del Gp d’Australia da Andrea Dovizioso non si direbbe. Il pilota di Forlimpopoli però predica calma ai microfoni di Sky Sport: “il feeling non è un granchè ma ...