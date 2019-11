Parmitano guiderà l’Eva più difficile dopo quella su Hubble

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Il prossimo 15 novembre 2019 l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca, attuale comandante della Stazione spaziale internazionale,la piùattività extraveicolare dai tempi della riparazione del telescopio spaziale. Lo scrive la stessa Agenzia spaziale europea in una nota in cui spiega i dettagli della "passeggiata spaziale" che l'astronauta italiano - in orbita per la missione "Beyond" dell'Esa, la sua seconda missione spaziale di lunga durata"Volare" dell'Asi nel 2013 - effettuerà con il collega Andrew Morgan della Nasa, per la manutenzione del cacciatore italiano di antimateria AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), portato in orbita con lo Shuttle "Endeavour" nel 2011 da un altro italiano, l'astronauta Esa e generale pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Roberto Vittori.È la ...

