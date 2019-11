Napoli | cambio modulo | dopo la sosta si torna al 4-3-3

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019)lasial 4-3-3Il momento non è dei migliori per il. Secondo quanto riporta Sky Sport, Carlo Ancelotti starebbe pensando ad unper uscire da questo torpore generale che rischia di far restare gli azzurri fuori dall’Europa che conta. L’allenatore, nello specifico, sta riflettendo su un 4-3-3 adottato dalla squadra negli scorsi anni. Sarebbe una mossa importante che rinnegherebbe un po’ le idee tattiche recenti. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI De Laurentiis ha rinnovato la fiducia ad Ancelotti, ma ha fissato una deadline… Fedele: “Mai vista una cosa così allucinante in 50 anni di calcio. De Laurentiis…” Calciomercato, via i capi dell’ammutinamento: De Laurentiis ha deciso, furto alla moglie di Zielinski: il caos continua LEGGI ANCHE: FOTO – ...

fulviogiuliani : RT @TMW_radio: ?? #Maracanà ????? @fulviogiuliani (@rtl1025 ) ?? Non si può non assegnare una percentuale di responsabilità ad #Ancelotti pe… - mimmo39868557 : @tvdellosport @MCriscitiello @AlfredoPedulla @Glongari Azz si chiama Daino ed ha detto che il Milan di Sarri non g… - ninoBertolino : RT @SpazioMilan: Respinte le voci di esonero: sulla panchina del #Napoli a #SanSiro ci sarà #Ancelotti -