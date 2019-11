LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | 4-6 3-4 | gli olandesi

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 per/Pel, che tengono i turni al servizio con buona regolarità.in battuta per rimanere nel match. 40-0 Ottimo servizio in slice di Pel e tre palle del 5-3 nel secondo set. 30-0 Passante di rovescio in rete di. 15-0 Ace esterno di Pel. Out la risposta die i dueconducono 4-3 nel 2° set, avanti di un break. I due orange si sono aggiudicati il primo parziale 6-4. Sarà Pel a servire. 40-15 Doppio fallo di, che rischia anche la seconda in questo caso. 40-0 Ace centrale di. 30-0 In rete la risposta di Pel, sulla prima solida di. 15-0 Buona prima esterna di, out la risposta di. 4-2 per gli, out il rovescio incrociato di. L’azzurrino andrà a servire. 40-15 Alta la risposta dicon il dritto e Pel non dà scampo all’azzurrino. 30-15 Doppio ...

