L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato ricoverato in ospedale per

Mps - condanne pesanti per L’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di multa e confisca record da 150 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena dopo la scalata Antonveneta

L’ex presidente brasiliano Lula è uscito di prigione : Dopo un anno e mezzo, grazie a una sentenza della Corte Suprema che ha reinterpretato una norma del codice penale

Mps - condanne pesanti per L’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di multa e confisca record da 150 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena dopo la scalata Antonveneta

Brasile - giudice ordina la scarcerazione di Lula. L’ex presidente lascia il penitenziario dopo 19 mesi. “Sarò più sinistra di prima” : Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa delL’ex presidente Luiza Inacio Lula da Silva per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. L’ex presidente ha lasciato il penitenziario già nella giornata di venerdì. La base della decisione è stata una pronuncia della Corte Suprema ...

Brasile - L’ex presidente Lula è stato scarcerato : L'ex presidente brasiliano Inacio Lula da Silva è stato scarcerato dai giudici della corte federale di Paranà. Lula stava scontando dall'aprile del 2018 una controversa condanna a 8 anni e 10 mesi di carcere per corruzione. Secondo il Tribunale nessuno può finire dietro le sbarre prima che vengano espressi tutti i gradi di giudizio.Continua a leggere

Brasile - giudice ordina la scarcerazione di Lula. L’ex presidente : “Più sinistra di prima” : Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa delL’ex presidente Luiza Inacio Lula da Silva per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. La base della decisione è stata una pronuncia della Corte Suprema che ha con 6 sì e 5 no ha annullato una precedente sentenza che richiede che i ...

Brasile - giudice ordina la scarcerazione delL’ex presidente Lula : Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr, del tribunale penale federale di Curitiba, ha accolto la richiesta della difesa dell’ex presidente Luiza Inacio Lula da Silva per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall’aprile del 2018. La base della decisione è stata una pronuncia della Corte Suprema che ha con 6 sì e 5 no ha annullato una precedente sentenza che richiede che i ...

Mps - condanne pesanti per L’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di multa e confisca record da 150 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena dopo la scalata Antonveneta

Brasile - Corte Suprema apre alla scarcerazione di 5mila detenuti : tra loro anche L’ex presidente Lula : “Speriamo che la giudice possa emettere immediatamente l’ordine di liberazione, perché non c’è la minima ragione di attendere oltre”. A parlare è Cristiano Zanin, avvocato di Luiz Inacio Lula da Silva che, dopo avergli fatto visita alla sede della polizia federale dove il leader della sinistra è detenuto a Curitiba, si augura che l’ex presidente venga scarcerato presto. Il presupposto c’è: la Corte Suprema ha ...

Mps - condanne pesanti per L’ex presidente e l’ex Dg : 3 milioni di multa e confisca record da 140 milioni : Dopo sei anni di inchieste, il verdetto per le perdite miliardarie occultate dal Monte dei Paschi di Siena

Bio-on - revocati gli arresti domiciliari per L’ex presidente Astorri. Scatta il divieto di esercitare ruoli direttivi : Sono stati revocati gli arresti domiciliari al fondatore e presidente di Bio-on Marco Astorri, accusato di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. Astorri lunedì scorso ha presentato le dimissioni da tutte le cariche societarie. E oggi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha accolto la richiesta presentata nel corso dell’interrogatorio di garanzia dai suoi legali. Il Gip ha ...

Su La7 - duro scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli italiani?” L’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

La casta delle federazioni – Taekwondo come Beautiful : figlio delL’ex presidente si candida - sua moglie cacciata dall’attuale numero uno : Il figlio dell’ex presidente si candida per guidare la Federazione, proprio mentre l’attuale numero uno licenzia sua moglie. Le prossime elezioni del Taekwondo italiano diventano una saga familiare, sotto lo sguardo di Sport e salute, la nuova società governativa che deve vigilare sulle federazioni al posto (o insieme, ancora non è chiaro) al Coni: forse il manager Rocco Sabelli non si aspettava di ritrovarsi alle prese con vicende del genere. ...

Sole 24 Ore : L’ex direttore Roberto Napoletano rinviato a giudizio. Ex ad - ex presidente e la società patteggiano : l’ex direttore responsabile ed editoriale del Sole 24 Ore Roberto Napoletano è stato rinviato a giudizio dal gup Maria Cristina Mannocci nell’ambito della vicenda delle presunte irregolarità nei conti del gruppo. Il giudice inoltre ha accolto la richiesta di patteggiamento dell’ex ad Donatella Treu e dell’ex presidente Benito Benedini rispettivamente a un 1 anno e 8 mesi e 300mila euro e a 1 anno e 6 mesi e 100mila euro e anche della stessa ...