Ennio Coltorti in “Buscetta | Santo o Boss?” dal 21 novembre all’8 dicembre al Teatro

(Di martedì 12 novembre 2019) Dopo il debutto del 2018, che ha registrato il tutto esaurito per quasi 5 settimane di repliche, Buscetta,o Boss? di Vittorio Cielo diretto e interpretato da, con Matteo Fasanella e le musiche di Nicola Alesini, torna dal 212019 alStanze Segrete di Roma. Mentre oggi emergono nuovi sconvolgenti sospetti sulle stragi Falcone e Borsellino, profetizzati prima di morire nel 2000 da Tommaso Buscetta,con la sua intensa carica drammatica porta auno spettacolo verità, un’esperienza originale dicivile in cui lo spettatore è “fisicamente” portato nella sala confessioni del più grande pentito che la storia ricordi. 25 anni dopo l’eliminazione di Falcone e Borsellino e delle loro scorte, esplode nelle sentenze quello che il Grande Pentito aveva sempre fatto capire. Poco prima di morire, Don Masino, lontano ...

