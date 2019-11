Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Andrea, Riccardoe Gaetanosono idell’Italia nell’ultima finestra delle qualificazioni agli Europei 2020 di. La nostra Nazionale, già ammessa alla prossima rassegna continentale, sfiderà Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre a Zenica) e l’Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo) con l’obbligo di vincere per il ranking che sarà fondamentale per il sorteggio. I tre giovani azzurri hanno come da tradizione cantato un brano davanti ai compagni, è un rito di iniziazione: “Che fantastica storia la vita” per, “50 Special” pere “Tu si a fine do munno” per. Poi sono arrivate anche le prime dichiarazioni in azzurro:: “Gli Europei? Sarei ipocrita se dicessi che non ci spero: sarebbe una soddisfazione anche per il Bologna. Non deve essere ...

il_med : @pap1pap @Nanni_Rillo @Milestemplaris scusami pap.. su calcio e finanza parlano di 9 e rotti di totale se barbosa v… - OA_Sport : Calcio, parlano i debuttanti dell’Italia: Cistana, Orsolini e Castrovilli all’esordio in Nazionale con tanto di can… - LM93official : @LorenzoLiceo @ShevaRossonero @seidel_gauss @KoalaCresc16 Questi sono saugg e tacata sixty six quando parlano con m… -