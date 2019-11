Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Da nord a sud: l’Italia nella morsa del maltempo. Aalta marea: alle 8 il livello era già sopra un. Il picco oltre i 120 centimetri è atteso per le 10.30. Durante la notte una tromba d’aria ha colpito il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di. A Roma l’allerta resta alta, mentre al Sud si sono registrati disagi in Puglia (ad Altamura uno scuolabus ha rischiato di ribaltarsi) e in Sicilia, dove un tratto di statale 113 è stato chiuso per la presenza di massi sulla strada.Sulle Dolomiti è pieno inverno - È già pieno inverno sulle Dolomiti e sulle altre montagne dell’Alto Adige. Alla neve caduta la scorsa settimana, stanotte se ne è aggiunta altra: 5 cm ad Obergeggen, 15 cm a Pennes e 20 cm a Ladurns sopra Fleres. La prossima notte la neve potrebbe scendere fino al ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: A Cortina già si scia, a Venezia acqua a un metro e 40. Chiuse le scuole a Matera - HuffPostItalia : A Cortina già si scia, a Venezia acqua a un metro e 40. Chiuse le scuole a Matera -