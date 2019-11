Vieni da me | Francesco Sole riceve una sorpresa da Giulia Cavaglià

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 11 novembre 2019)emozionato ada me: ladiè stato ospite su Rai 1 di Caterina Balivo ada me. Lo scrittore è stato uno dei protagonisti del programma per presentare il suo nuovo libro in uscita, Per te, ma mai si sarebbe aspettato dire unain diretta da, sua attuale fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto recapitare un video messaggio al suo compagno, dove si è congratulata per l’uscita del suo nuovo manoscritto, ma non solo.ha approfittato del momento per fargli anche una dedica speciale. Mi hai migliorato la vita. Ti amo da morire e spero che questo nuovo libro possa rivelarsi un ulteriore successo. Sono orgogliosa dell’artista che sei ha dettonel video inviato ada me, che si è emozionato nel vedere sua compagna sul ...

primaopoitorna : @CarloCalenda tipo quello che stai facendo tu su #twitter e in TV? '...non vieni per confrontarti ma per insultare.… - francesco_s22 : Zieluuuuu vieni a torino ti compriamo la jeeep - assurdistan : @luca_vota @diegorusso22 @antonioripa @buch_1977 @GianzDav @pbiagiola @LiberistaM @Uedrus @isterico1 @roland_mmzz… -