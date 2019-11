Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno manovra si può affrontare quelle 5% di misure che vanno migliorate anche agli occhi delle proponenti e risolveremo lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a Milano tra le misure che il governo e la maggioranza potranno affrontare di anche lo sgravio fiscale sulle auto aziendali sono fiducioso che la ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale lunedì 11 novembre Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno arcelormittal deve andare avanti poiché le condizioni giuridiche del recesso del contratto d’affitto del ex Ilva annunci sono è questo il cuore del ricorso ex articolo 700 che è stato presentato dai legali dei commissari straordinari si attende il deposito tribunale di Milano dell’atto con cui la multinazionale chiede il recesso del ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si può affrontare quel 5% di misure che vanno migliorate anche agli occhi del proponente le risolveremo tua ferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri incontro metamorfosi organizzato a Milano Te le misure che il governo e la maggioranza potranno affrontare via anche lo sgravio fiscale sulle auto aziendali ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione le condizioni giuridiche del recesso del contratto d’affitto Del Silvano non ci sono e quindi arcelormittal deve andare avanti e il cuore del ricorso ex articolo 700 che verrà presentato dai legali dei commissari straordinari il deposito tribunale di Milano dell’atto con cui la multinazionale chiede il recesso del ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Giovanni vincenti il proprietario della Cina di quargnento nella esplosione sono morti Tre Vigili del Fuoco poteva evitare la tragedia spiega il procuratore di Alessandria Enrico Cieri la notte della tragedia Vincenzi è stato informato da un carabiniere che il primo incendio era quasi Donato spiega il magistrato vincenti non ha detto che all’interno ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Giovanni vincenti il proprietario della cascina di quargnento nella esplosione sono morti Tre Vigili del Fuoco poteva evitare la tragedia spiega il procuratore di Alessandria Enrico Cerri la notte della tragedia Vincenzi è stato informato da un carabiniere che il primo incendio era quasi Donato spiega il magistrato vincenti non ha detto che ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un uomo è stato dato alle fiamme a Hong Kong in una giornata di scontri violenti tra manifestanti Pro democrazie polizia ora in condizioni critiche per le ustioni secondo grado sul 28% del corpo tra braccia e torace l’episodio ancora da ricostruire è stato riportato come avvenuto nel primo pomeriggio a Mahon Channel uomo di mezza età si è ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un uomo è stato dato alle fiamme a Hong Kong in una giornata di scontri violenti tra manifestanti Pro democrazie polizia ora in condizioni critiche per le secondo grado sul 28% del corpo tra braccia e torace l’episodio ancora da ricostruire è stato riportato come avvenuto nel primo pomeriggio a onchannel uomo di mezza età si è confrontato con un gruppo ...

Le Ultime Notizie su Ghostbusters 2020 : C’è grande attesa per la pellicola conosciuta per ora con il titolo di lavorazione Ghostbusters 2020: si tratta di un seguito diretto ai primi due film degli Acchiappafantasmi che uscirà appunto il prossimo anno. La pellicola sarà diretta da Jason Reitman, il figlio del regista e produttore originale Ivan, che promette di essere fedele in tutto e per tutto all’eredità della serie cinematografica degli anni Ottanta. E nonostante ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo questa edizione con Hong Kong violenti scontri questa mattina tra polizia e manifestanti impegnati a bloccare la circolazione stradale almeno 2 persone sarebbero state colpite dai colpi di pistola sparati dagli agenti a Taiwan o è un ragazzo ventunenne il ferito più grave che è stato colpito da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio non si placa la tensione a Hong Kong dove da settimane sono in Corso violenti scontri tra polizia e manifestanti intorno alle 7 del mattino locali da mezzanotte in Italia gli agenti sparano a distanza ravvicinata contro un gruppo di giovani mascherati che sta bloccando le strade nel quartiere di Taiwan Hong con barricate almeno tre colpi di pistola ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Hong Kong - polizia spara a manifestanti - 11 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Scontri ad Hong Kong tra polizia e manifestanti, agenti aprono il fuoco, almeno 2 feriti, 11 novembre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da evitare in studio 5 militari italiani in Iraq sono rimasti feriti tre dei quali in modo grave uno ha subito l’amputazione parziale delle gambe si tratta di incursori della Marina e dell’esercito un ordigno esplosivo rudimentale detto nato al passaggio del film misto di forze speciali italiane mentre stava svolgendo attività di addestramento della sicurezza ...

Pensioni Ultime Notizie : manifestazione Cgil a Roma - i temi della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione Cgil a Roma, i temi della protesta Pensionati italiani sempre più poveri e rassegnati. Uno dei temi caldi del momento e che sarà assoluto protagonista della manifestazione della Cgil che si terrà a Roma al Circo Massimo il prossimo sabato 16 novembre. E proprio il sindacato ha voluto approfondire la situazione con un’indagine specifica sulla questione e sulle condizioni nelle quali vertono i pensionati ...