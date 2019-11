The Walking Dead 10 tra il nuovo inizio Negan e la vendetta di Carol con una sorpresa via

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sarà il sesto episodio di The10 ad andare in onda oggi, 11 novembre, su Fox di Sky, ad un passo dalla pausa di metà stagione che siederà in panchina la serie fino al prossimo febbraio 2020, salvo cambiamenti. Mancano quindi due episodi alla conclusione di questa prima parte di stagione che ha messo tanta carne al fuoco e che, ancora una volta, promette un ultimo episodio dell'anno al cardiopalma soprattutto per via die, per alcuni versi, anche di Eugene.ATTENZIONE SPOILER!La sua nuova vita ad Alessandria è fatta di responsabilità e decisioni da prendere ma in queste ultime settimane lo abbiamo visto sistemare la famosa radio che gli permetterà di andare oltre i confini di Alessandria e fare da ponte a quella che potrebbe essere la comunità in cui attualmente vive Maggie. Lauren Cohan ha lasciato la serie ormai quasi due anni fa proprio per seguire ...

