Parcheggio del sesso a Napoli | cinque euro ad auto | «Lì per evitare rapine»

Clochard trovato morto nel Parcheggio dell'aeroporto di Linate : Un uomo è stato trovato morto questa mattina a Milano nel parcheggio dell'aeroporto di Linate. Stando alle prime informazioni si tratta di un clochard di 42 anni. Al momento del ritrovamento aveva mani e piedi legati con un filo di ferro. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 e sono stati gli operai che stanno lavorando alla ristrutturazione dell'aeroporto ad accorgersi della presenza del corpo. Sul caso indaga la polizia.

Linate choc - senzatetto trovato morto nel Parcheggio dell'aeroporto : mani e piedi legati da un filo di ferro : choc all'aeroporto di Linate. Un uomo è stato ritrovato morto nel parcheggio P2 con mani e piedi legate da un filo di ferro. Si tratta di un senzatetto italiano di 42 anni da tutti...

Linate choc : uomo trovato morto nel Parcheggio dell'aeroporto con mani e piedi legati : choc all'aeroporto di Linate. Un uomo è stato ritrovato morto nel parcheggio P2 con mani e piedi legate. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto da tutti conosciuto...

Brindisi - anziano nega elemosina e viene aggredito al Parcheggio del centro commerciale : Un brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio, 18 ottobre, presso l'area parcheggio del centro commerciale "Le Colonne" di Brindisi, dove un anziano è stato strattonato da un cittadino extracomunitario che gli ha chiesto l'elemosina. La vittima, un 72enne del posto, era appena uscita dal centro commerciale. Per fortuna la persona aggredita è riuscita a svincolarsi e a chiedere aiuto ad una pattuglia dei carabinieri che si trovava lì vicino, ...

Lite per il Parcheggio dell’auto - 69enne uccide a fucilate il vicino e poi fugge nei boschi : Una discussione per il parcheggio delle auto. Questa l’ipotesi di movente degli investigatori per l’omicidio di un 66enne a Pinasca (Torino). Dopo una notte di ricerche i carabinieri hanno catturato Stefano Barotto, muratore, 69 anni, che ieri ha ucciso il vicino di casa ed è poi fuggito. Asuntino Mirai, 66 anni, originario della Sardegna e agricoltore nel pinerolese, è stato colpito a morte mentre passeggiava con la compagna. Ucciso ...

Bergamo - il caso del Parcheggio sulle Mura Venete incompleto dopo 11 anni di lavori. Anac : ‘Violazioni della società - Comune non efficace’ : Sono passati undici anni dall’inizio dei lavori, il parcheggio vicino alle antiche Mura patrimonio dell’Unesco non c’è, i costi sono lievitati, i rilievi si moltiplicano. Dall’Anac fino al Comune di Bergamo. In attesa di quanto concluderà la Procura lombarda della Corte dei Conti, riguardo all’ipotesi di responsabilità per danni all’erario. Del resto, è dal 2008 che nella parte alta della città è in ...

Palermo - così i ladri rubavano le auto nel Parcheggio dell'ospedale : Emanuela Carucci Cinque gli indagati, a Partinico, su disposizioni del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Sono cinque gli indagati a Partinico, un Comune in provincia di Palermo, ritenuti responsabili in concorso tra loro, di furti aggravati di alcune autovetture e delle loro componenti nei pressi dell'ospedale. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione ...

Palermo - rubavano le auto nel Parcheggio dell'ospedale : Cinque gli indagati, a Partinico, su disposizioni del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Emanuela Carucci furto auto ospedale indagati ? Luoghi: Partinico

Sequestrato e derubato nel Parcheggio della discoteca Odissea : Sofia Dinolfo A Spresiano, in provincia di Treviso, un palermitano di 45 anni è stato Sequestrato in macchina nel parcheggio della discoteca Odissea, è stato picchiato e derubato Sequestrato, picchiato, rapinato e lasciato malconcio in strada. È quanto accaduto a Spresiano, in provincia di Treviso, ad un quarantacinquenne palermitano, la notte tra sabato e domenica trascorsi. Il fatto è avvenuto nel parcheggio della discoteca ...

Napoli - chiuso il Parcheggio dell'amore al Parco San Paolo : «È la vittoria dei cittadini» : Il parcheggio dell?amore al Parco San Paolo ha le ore contate. Dopo le proteste e le richieste d?intervento dei cittadini, l?area di sosta tra il liceo Labriola e la chiesa di San...

Messina - 58enne minacciato con una sega da giardinaggio nel Parcheggio del supermercato : Paura a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, dove un 43enne ha minacciato un uomo di 58 anni con una sega da giardinaggio nel parcheggio di un supermercato mentre era con la moglie. Ancora ignoti i motivi di quanto successo. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate, tentate lesioni, danneggiamento, calunnia e porto di armi atti ad offendere.Continua a leggere