Maltempo ad Agrigento | allagamenti a Licata e danni al tetto del centro commerciale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sofia Dinolfo La forte pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio ha causato l'allagamento in alcuni quartieri a, acqua alta fino all'ingresso delle abitazioni e paura per i residenti Ilcontinua a tormentare le coste agrigentine. Dopo l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile già da ieri pomeriggio, la forte pioggia si è riversata oggi in maniera impetuosa senza lasciare un attimo di tregua. Ed ecco che a, la città più colpita dalnell’agrigentino è arrivata la forte raffica di vento che ha danneggiato ilcausandoaldella struttura. L'edificio è stato chiuso su disposizione della direzione per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di tutela per l'incolumità pubblica. Poi, nel pomeriggio, un’abbondante pioggia ha allagato alcuni quartieri della città davanti gli occhi increduli dei ...

drubald : RT @rep_palermo: Maltempo, tromba d'aria ad Agrigento: danni e panico a Licata [aggiornamento delle 19:05] - rep_palermo : Maltempo, tromba d'aria ad Agrigento: danni e panico a Licata [aggiornamento delle 19:05] - ag_notizie : La tempesta tiene in ostaggio la provincia, è allerta 'arancione': ecco dove resteranno chiuse le scuole… -