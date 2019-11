Ladri all' autolavaggio | il titolare disperato | Ventidue furti in un anno | ora

Roma - spari a Corso Francia : Ladri inseguiti dalla polizia si schiantano contro volante : Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia a Roma. Secondo quanto si è appreso, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due...

Ladri a casa giocatore del Napoli Allan : 21.20 Ladri in casa Allan. Sconosciuti si sono introdotti nella villetta del centrocampista del Napoli mentre il giocatore era in casa con la moglie, e ciò avrebbe spinto i Ladri ad allontanarsi. Insulti anche alla moglie sui social. S'indaga per tentato furto, anche se nel mondo del tifo partenopeo si ricordano episodi avvenuti in passato (furti e insulti) contro alcuni giocatori in momenti di tensione tra squadra e ultrà Escluso per ora ...

Ladri in casa Allan - la moglie si sfoga : “Adesso basta - non ne posso più!” [FOTO] : Momento delicato per il centrocampista del Napoli Allan. Dopo le accuse di questi giorni secondo cui sarebbe tra i senatori a capo della rivolta della squadra contro la proprietà partenopea, nella giornata di ieri i Ladri hanno fatto irruzione a casa sua spaventando la famiglia. La moglie, presente in casa al momento del blitz, si è sfogata sul profilo personale Instagram mettendo in mostra tutto il suo disappunto, unito a rabbia e paura, ...

Napoli nel caos - Ladri a casa Allan e la moglie accusa : «Non ne posso più» : Tanto tuonò che piovve. E così anche Thais, compagna di Allan, è esplosa sui social al termine di una settimana incandescente: prima la contestazione al compagno, tra i senatori...

Gazzetta : Ladri in casa di Allan. Indaga la Digos : Sulla Gazzetta.it una notizia inquietante. Questa notte dei ladri sono entrati nella villa di Allan, a Pozzuoli. Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla. Era in un altro piano dell’abitazione con moglie e figli. Al momento non si conosce l’ammontare del danno. Sul furto sta Indagando la Digos. Può essere un caso, oppure il furto è legato al ruolo di Allan nell’ammutinamento di martedì sera. Il centrocampista è ...

Ladri a casa di Allan! : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i malviventi sarebbero entrati in azione nella serata di ieri. Dopo i fatti recenti che hanno coinvolto il brasiliano, nel post di Napoli – Salisburgo, un altro spiacevole evento lo ha interessato. Tutta la famiglia Marques -presegue il quotidiano- non avrebbe in alcun modo potuto sentire ciò che stava accadendo, poiché erano ad un altro piano della villa situata a Pozzuoli. Ricordiamo che Allan ...

Napoli choc - Ladri a casa di Allan dopo la rivolta dei calciatori : Allan ha denunciato alla polizia di Pozzuoli l'ingresso di ladri nella sua abitazione. Il centrocampista brasiliano - che non prende parte in queste ore al ritiro prepartita perché...

Napoli - momento nerissimo per Allan : i Ladri gli svaligiano la villa di Pozzuoli : Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla, trovandosi in un altro piano dell’abitazione momento davvero nerissimo per Allan che, dopo essere stato considerato tra gli artefici dell’ammutinamento post Salisburgo, ha dovuto fare i conti con una situazione ancora più spiacevole. Nella serata di ieri, infatti, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua villa a Pozzuoli, alle porte di Napoli, senza però accorgersi di ...

Non c’è pace per Allan - blitz in casa per il calciatore del Napoli : furto dai Ladri : Non è sicuramente un buon momento per il centrocampista del Napoli Allan, nel dettaglio il calciatore è finito nel mirino dei tifosi azzurri dopo le ultime vicende in seguito alla partita di Champions League contro il Salisburgo, il calciatore accusato di essere uno dei protagonisti della ‘rivolta’ dei calciatori contro la dirigenza con la squadra che ha rifiutato il ritiro imposto dalla società. Intanto nuova disavventura per ...

Ladri svaligiano una casa - portano via gioielli e soldi ma restano fulminati dalla bellezza della padrona di casa e le lasciano un messaggio : sei bellissima quando dormi…i Ladri : Due ladri sono entrati dalla finestra di una villa e hanno iniziato a svuotarla portando via tutto quello che ritenevano di valore. I due banditi si sono accorti che i padroni di casa dormivano separatamente, lui a letto e lei sul divano e sono rimasti, in particolar modo attratti dalla bellezza della proprietaria di casa, tanto che prima di fuggire con tutta la refurtiva le hanno voluto fare un regalo. Sul cellulare della donna hanno ...

Brindisi - Ladri di gratta e vinci all'attacco : È stato denunciato in stato di libertà un uomo di 66 anni a San Pancrazio Salentino, un Comune in provincia di Brindisi. L'uomo è accusato di furto aggravato per aver rubato alcuni biglietti "gratta e vinci" da una tabaccheria del paese. I carabinieri della stazione di San Pancrazio, al termine dell'attività di indagine iniziata dopo la querela sporta da due coniugi, hanno denunciato il ladro. In particolare, è stato accertato, attraverso ...

Prova a recuperare lo zaino rubato alla fidanzata : i Ladri gli sparano - morto 24enne : Non ce l'ha fatta Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni colpito alla testa nella serata di ieri da uno sparo esploso da due...

Prova a recuperare lo zaino rubato alla fidanzata : i Ladri gli sparano in testa : Un ragazzo di 24 anni sta lottando tra la vita e la morte: nel tentativo di difendere la ragazza, vittima di una rapina, è...