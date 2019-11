Ilary Blasi e Francesco Totti a letto insieme | il video intimo finisce sul web Tutta

Ilary Blasi e Francesco Totti fanno gli auguri al figlio Cristian : “Con te sempre - ti amo” : Non c’è messaggio più dolce che quello dei genitori per il compleanno di un figlio, come dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram da Ilary Blasi e Francesco Totti. Il primogenito della coppia, Cristian, nato nel 2005 ha compiuto 14 anni. Gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti Sono già passati 14 anni da quando la ex letterina ha dato alla luce il primo dei suoi tre figli, dopo il matrimonio con Francesco ...

Ilary Blasi - ma sei tu? Si presenta ‘così’ - a sorpresa. E lascia tutti a bocca aperta : Ilary Blasi l’aveva annunciato su Instagram il compleanno della sorella Melory. Lo aveva fatto pubblicando una foto vintage di loro due bambine che aveva subito raccolto un’infinità di like. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa… tanti auguri sorella mia e che la vita ti sorrida”, ha scritto Ilary nella caption dello scatto. Biondissime e già bellissime, le sorelle Blasi posano ...

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio : “Ecco cosa facciamo stasera” : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

Francesco Totti e Ilary Blasi e il loro sabato sera da "Nip" : a casa di amici a giocare a Taboo : Francesco Totti Ilary Blasi e la loro assoluta normalità. E' questo quello che colpisce di questa giovane coppia, il loro essere assolutamente lontani dal mondo dorato delle celbrity o del...

Ilary Blasi festeggia il compleanno della sorella Melory e si scatena su Instagram : Ilary Blasi, oltre ad essere una moglie presente e una mamma premurosa, è anche una tenerissima sorella. Così, in occasione del trentesimo compleanno di Melory, la showgirl si lascia andare a un pensiero affettuoso tutto dedicato alla sua “sorellina” e condiviso sui social con i suoi tanti followers. Per una data tanto importante, Ilary non si è certo limitata a fare dei semplici auguri. Infatti, insieme all’inseparabile marito ...

Ilary Blasi cambia look per il party della sorella Melory : Ilary Blasi è tornata al centro del gossip. E a far parlare della storica letterina di Passaparola sono le nuove Instagram story condivise con i follower proprio da Ilary. Nelle immagini in questione, la Blasi appare a sorpresa con i capelli nero corvino e fasciata da un abito lungo e argentato, impreziosito da sfavillanti paillettes. Ilary si è presentata così al party di compleanno della sorella Melory, che, come trapela alla visione degli ...

Francesco Totti e Ilary Blasi “puponi” : la foto fa impazzire il web. I fan notano la somiglianza : «Forever young». Francesco Totti e Ilary Blasi in versione “puponi” su Instagram. Sul profilo della conduttrice Mediaset è apparsa la foto dei due ringiovaniti a bambini grazie a un app. L’immagine ha fatto impazzire i follower. Il sorriso dell’ex capitano, i capelli color oro della bella Ilary. «Secondo me il ragazzino a sinistra avrà successo nel calcio», scrive un utente commentando il post. Ride l’attrice ...

“Favolose!”. Ilary Blasi e la sorella Melory : la foto (a sorpresa) manda in tilt : Compleanno a tema The Great Gatsby per Melory Blasi. La sorella di Ilary ha compiuto 30 anni e per questo bel traguardo la conduttrice ha pubblicato una foto dal passato che le ritrae da bambine. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa…..tanti auguri sorella mia e che la vita ti sorrida”, ha scritto Ilary nella captino dello scatto. Biondissime e già bellissime, le sorelle Blasi ...

Ilary Blasi - auguri social a Silvia Toffanin : «Prima letterine - poi donne ma soprattutto amiche» : Silvia Toffanin compie 40 anni e l’amica Ilary Blasi le dedica un post di auguri su Instagram. In occasione del compleanno della conduttrice di Verissimo, la collega e amica, nonché moglie di Francesco Totti, ha deciso di omaggiarla con un post che sottolinea l’amicizia di lunghissima durata. «Prima letterine, poi donne ma soprattutto amiche… tanti auguri Sì», ha scritto Ilary Blasi nella didascalia di un selfie scattato ...

