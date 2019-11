Il nuovo teaser di Westworld 3 apre alla distopia pura col dominio assoluto dei dati

Soul - ecco il teaser trailer del nuovo film Pixar : https://www.youtube.com/watch?v=4TojlZYqPUo È stato annunciato lo scorso giugno il prossimo progetto animato di casa Pixar intitolato Soul. Il nuovo film animato, diretto dal presidente di Pixar in persona Pete Docter (Up, Coco) su una sceneggiatura scritta , arriverà nelle sale nel 2020 con Mike Jones e Kemp Powers, vedrà come protagonista l’attore Jaime Foxx che presta la voce a Joe Gardner, un musicista che ha l’occasione di ...

The New Pope il nuovo teaser trailer in vista del debutto a gennaio su Sky e HBO : The New Pope a gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv negli USA su HBO. Secondo teaser trailer Dopo un teaser trailer visionario e onirico, abbiamo nuove scene di The New Pope. La serie in 9 episodi interamente diretta da Paolo Sorrentino arriverà a gennaio su Sky Atlantic (azzardiamo un venerdì 3 o 10 gennaio) e in streaming su Now Tv. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta ...

The Witcher in un nuovo teaser trailer che ci mostra la serie TV Netflix : Le acque sono rimaste abbastanza calme fino al ComiCon di San Diego, infatti come tutti ci saremmo potuti aspettare in occasione della celebre fiera mondiale sono stati fatti ulteriori annunci sull'attesissima serie Netflix dedicata a The Witcher.A mandare in visibilio i fan è stato un nuovo trailer, in particolare si tratta di un nuovo teaser trailer che ci mostra qualcosa di completamente inedito. Fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere ...

Un teaser trailer di Fortnite svela l'identità del nuovo autista del bus : Come molti di voi sapranno Fortnite è tornato e un recente un trailer ci ha mostrato molte delle novità di Chapter 2 Season 1. Fino a poco tempo fa il gioco era completamente inattivo, in seguito al buco nero che aveva risucchiato la mappa del battle royale e proprio da questo buco nero è emerso qualcosa di interessante...l'autista del bus della battaglia del capitolo 2!Ebbene sì, ora abbiamo scoperto l'identità dell'autista del nuovo bus. A ben ...

Iron Danger : l'ispirato RPG tattico che unisce J.R.R. Tolkien e lo steampunk si mostra in un nuovo teaser trailer : Il publisher Daedalic Entertainment ha annunciato oggi di aver collaborato con lo sviluppatore indipendente Action Squad Studios per lanciare Iron Danger, un nuovo RPG tattico in arrivo all'inizio del 2020 per PC Windows, Mac e Linux. Iron Danger ha già ricevuto riconoscimenti per le sue meccaniche e l'atmosfera uniche.Iron Danger è ambientato in un mondo a metà tra magia e "macchinari" e si pone a metà strada tra l'epica fantasia di J.R.R. di ...

GTFO si presenta con un nuovo interessante cinematic teaser trailer : GTFO è un gioco cooperativo hardcore per 4 giocatori, incentrato sull'atmosfera e il gioco di squadra. Il titolo offre scenari di gioco procedurale coordinati dal Direttore della Spedizione, il tutto condito con suspense mozzafiato, rompicapo da risolvere in squadra e intensi combattimenti.GTFO, sviluppato e pubblicato da 10 Chambers Collective, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre. Possiamo farci un'idea dell'opera con un ...

«The Walking Dead» - nuovo spin-off - quando esce su Amazon Prime Video e primo teaser : Nel giorno di debutto della decima stagione di The Walking Dead, arriva la notizia di un una nuova serie dello stesso universo. Si tratta di un altro spin-off, il secondo dopo Fear The Walking Dead e, questa volta, la nuova serie sarà prodotta da Amazon Prime Video. Ideata da Scott M. Gimple e Matt Negrete che ne sarà anche lo showrunner, la nuova serie è stata definita da Brad Beale, Vice President of Worldwide Licensing per ...

Un nuovo teaser di The Last of Us Part 2 in attesa dell'imminente State of Play : Come probabilmente saprete, il prossimo State of Play coinciderà con l'evento dedicato a The Last of Us Part 2.L'attesissimo gioco targato Naughty Dog sarà protagonista dello show di Sony e, probabilmente, in questa occasione scopriremo la data di uscita ufficiale.Lo State of Play, con The Last of Us Part 2 protagonista, si terrà domani, 24 settembre, e lo studio first Party ha condiviso su Twitter un nuovo teaser che mostra quello che sembra ...

El Camino - il nuovo teaser del film di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=zDSSAmTcvmI Netflix sta centellinando le immagini per quanto riguarda El Camino, il film che farà da sequel alle vicende raccontante nella serie culto Breaking Bad. Dopo molti mesi di segretezza e una criptica clip di anticipazione, nella notte degli Emmy la piattaforma di streaming ha diffuso un nuovo breve teaser, che però mostra finalmente il protagonista Jesse Pinkman: l’attore Aaron Paul, infatti, ...

Batman Arkham : WB Games pubblica un misterioso tweet - il primo teaser del nuovo gioco del Cavaliere Oscuro? : In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario di Batman, il team di WB Games Montréal ha deciso di omaggiare il Cavaliere Oscuro su Twitter. Ma probabilmente si tratta di molto di più di un semplice messaggio di auguri.In allegato al tweet è presente un video che inquadra un palazzo illuminato dall'iconico bat-segnale. Fin qui nulla di strano, ma, come segnala la sempre attenta community di ResetERA, basta prestare un minimo di ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...