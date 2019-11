Ciclismo | Soraya Paladin e il suo futuro in CCC-Liv | “Correrò assieme a Marianne Vos | non

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) Un 2019 da incorniciare per, reduce da una stagione stellare che si è chiusa, tra l’altro, col decimo posto nel ranking mondiale. Dopo tre anni passati in Alé Cipollini, la ventiseienne trevigiana, una delle atlete più promettenti delnazionale e non solo, è pronta per il definitivo salto di qualità con le olandesi della CCC-Liv, ma soprattuttoalla “regina”Vos. Un passaggio importante e frutto di mesi intensi e ricchi di soddisfazioni per, nei quali ha raccolto cinque vittorie, tra le quali il Giro delle Marche, ed un inaspettato nono posto finale al Giro Rosa, che fa ben sperare per il. Il 2019 è stato sicuramente l’anno migliore di tutti per quanto riguarda la tua carriera. Qual è il tuo bilancio? “Posso ritenermi più che soddisfatta da questa stagione. Nel corso degli anni sono cresciuta molto grazie ...

