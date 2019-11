Paura nel calcio italiano | malore per un allenatore dopo uno scontro in campo NOME e

Maltempo - Paura a Santa Marinella per un tornado sul porto : barche capovolte - gravi danni [FOTO] : Una tromba d’aria ha colpito stanotte Santa Marinella, sul litorale settentrionale di Roma. Dopo il tornado di ieri a Genova, oggi un episodio analogo ha colpito nelle prime ore della giornata la nota località balneare romana e laziale, provocando gravi danni alle imbarcazioni che erano sugli stalli e si sono ritrovate capovolte. Al porto stanno lavorando i sommozzatori. Ingenti i danni. L'articolo Maltempo, paura a Santa Marinella per un ...

Terremoto nel Centro Italia - scossa avvertita fino a Roma : gente in strada e tantissima Paura : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nitidamente a Latina, dove alle 18,36 i palazzi hanno tremato. Circa 10 secondi la durata della scossa. Oltre che nel capoluogo la scossa è stata avvertita anche a Cori, Priverno e nella zona dei Lepini oltre che a Terracina, Fondi e nel sud pontino. Secondo le prime informazioni l’epiCentro è nella zona de L’Aquila. Precisamente nel comune di Balsorano e la scossa sarebbe di 4.4. A quanto si legge sui ...

Cagliari - balle di fieno in fiamme : Paura nell'azienda agricola : Fonte foto: Vigili del fuoco di CagliariCagliari, balle di fieno a fuoco, paura in un'azienda agricola 1Sezione: Cronache Tag: fieno incendio Emanuela Carucci L'incendio è divampato in campagna. Non si conoscono ancora le origini del rogo Luoghi: Cagliari ...

Manovra - Patuanelli : “Basta Paura - slogan e ‘one man show’ : la verità è che togliamo 23 miliardi di tasse. Ora sforzo per Impresa 4.0” : Basta dare retta all'”ennesimo slogan ‘tasse e manette” o agli “‘one man show‘ che hanno tutte le soluzioni in due parole” perché “la verità è che ci sono 23 miliardi di tasse in meno“. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in un lungo post su Facebook racconta la sua visione della Manovra che il governo giallorosso sta costruendo. Un testo “molto importante che ...