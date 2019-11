Luna | come una capsula del tempo Aperto contenitore con campioni raccolti nel 1972

Tetraplegico cammina con esoscheletro : “Mi sono sentito come il primo uomo sulla Luna” : “Mi sono sentito come fossi il primo uomo sulla Luna. Non mi muovevo da due anni e avevo dimenticato com’era stare in piedi. Ho dimenticato di essere più alto di molte persone nella stanza ed è stato davvero impressionante”. Un esoscheletro robotico guidato dall’intelligenza artificiale di un computer ha fatto camminare di nuovo un francese di 30 anni Tetraplegico da quattro anni su una sedie a rotelle dopo un incidente. Il ...

Moon night - si celebra l’osservazione della Luna in tutto il mondo. Il 22 ottobre arrivano le stelle cadenti figlie della cometa di Halley : Chi pensa che per alzare gli occhi al cielo l’estate sia la stagione migliore si sbaglia. Anche l’autunno può regalare osservazioni emozionanti. Per esempio ottobre regalerà agli astrofili una notte dedicata all’osservazione della Luna, la Moon night, che quest’anno si celebra in tutto il mondo venerdì 5, e poi offrirà lo spettacolo delle Orionidi, le meteore autunnali originate dalle particelle perse dalla cometa Halley in vecchi ...

Astronomia - Teti : la Luna di Saturno come una goccia tra gli anelli : come una goccia di rugiada appesa a una foglia, Teti sembra ‘pendere’ dagli anelli A e F di Saturno nella prospettiva realizzata il 14 luglio 2014 della missione Cassini. La luna di Saturno dal diametro di circa 1.000 chilometri, Teti, come le particelle dell’anello, è composta principalmente da ghiaccio. L’apertura nell’anello A, attraverso la quale è visibile Teti, è chiamata “divisione di Keeler” ed è causata – spiega Global ...

Astronomia : la Luna Encelado si comporta come un “cannone sparaneve” : Encelado torna agli onori delle cronache per il suo mare sottosuperficiale e per un habitat che potrebbe favorire la vita: la sesta luna di Saturno – spiega Global Science – si comporta come un cannone sparaneve, come dimostrano le osservazioni radar in un nuovo studio che sarà presentato all’EPSC-DPS Joint Meeting 2019 a Ginevra da un team francese e statunitense guidato da Alice Le Gall.? Perché le lune interne di Saturno sono così ...

Thegiornalisti sciolti - Tommaso Paradiso come Cesare Cremonini e i Lùnapop «Le storie non sono eterne» : La musica italiana perde I The giornalisti: Tommaso Paradiso diventa solista come Cesare Cremonini ai tempi de i Lùnapop The giornalisti sciolti. Arriva come un fulmine a ciel sereno la spaccatura di ...

