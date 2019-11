Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) A memoria, non ricordiamo polemiche nei confronti dell’allenatore in seconda (una volta si chiamava così). Chissà, probabilmente nemmeno Mourinho – quando era vice di Robson – riuscì a far parlare di sé in questo modo. È toccato a. La cui colpa è ovviamente quella di essere figlio di Carlo, e di lavorare con il padre. In tutti questi anni, ovviamente, non ricordiamo polemiche per Frustalupi, Pecchia, Calzona. I viceallenatori non hanno meritato nemmeno una riga sul giornale, per dirla alla Guccini., invece, sì. Al punto che qualcuno si è sentito in dovere di difenderlo, come ha fatto Alessandro Alciato che ha pubblicato il suo curriculum. Ed è spiacevole dover muoversi in difesa di un professionista che non può certo essere incolpato di avere un padre illustre e di lavorare con lui. Ovviamente non lo si incolpa di aver caldeggiato ...

maxgallico : RT @napolista: La ridicola caccia a Davide Ancelotti (e del perché non siamo stati con De Laurentiis) La terra del familismo amorale si è… - napolista : La ridicola caccia a Davide Ancelotti (e del perché non siamo stati con De Laurentiis) La terra del familismo amor… -