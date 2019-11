La Belle Epoque | un po’ Cocoon e un po’ Truman Show | un adorabile viaggio nel tempo e

La Belle époque - commedia sentimentale atipica e meravigliosa - : Serena Nannelli Un film d'amore pieno di comicità intelligente, riflessioni sulla magia del cinema, sul tempo che passa e sullo stato di salute dei rapporti. Una giostra da cui non si vorrebbe mai scendere. "La belle époque " è un film che sa parlare a chi conosce la deleteria volontà di aggrapparsi al passato e di restare ostaggio di ricordi felici. Victor (Daniel Auteuil), fumettista, e Marianne (Fanny Ardant), psicanalista, sono ...

La Belle Époque di Nicolas Bedos : l’arte della malinconia – il trailer : Se potesse tornare indietro e rivivere il giorno più bello della propria vita Victor non avrebbe dubbi. Vorrebbe tornare al 16 maggio del ’74 , ovvero al giorno in cui ha incontrato la donna più importante della sua vita, Marianne (Fanny Ardant). La Belle Époque di Nicolas Bedos è tutta in questa possibilità: uno sguardo nel passato intriso di malinconia e incomunicabilità. Victor e Marianne sono sposati da molti anni e ormai la loro storia ...