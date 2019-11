Crozza-Di Maio alle prese con Ilva | Tav e Tap | “Noi prima parliamo | poi vediamo e infine

Crozza e lo stratagemma di Conte - Grillo e Zingaretti per eliminare Di Maio. Ma il finale è a sorpresa : Maurizio Crozza veste i panni Contemporaneamente di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti , nella sesta puntata di “Fratelli di Crozza“, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. I tre, uniti in una tavola rotonda, progettano uno stratagemma per realizzare “l’eliminazione fisica di un Ministro degli Esteri di Avellino, facendolo sembrare un incidente”. Basta un’arma insospettabile: un ...

Manovra - la canzone di Crozza-Di Maio : “Luglio - posticipo il contante perché non voglio i pos… ahi ahi ahi ahi” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Di Maio commenta lo slittamento in estate dell’abbassamento del tetto del contante e dell’obbligo del Pos e conclude cantando sulle note di “Luglio, col bene che ti voglio”: “Luglio posticipo il contante perché non voglio il pos. Ahi Ahi Ahi Ahi. Votano in tutte le regioni e io mi cxxo addoss. Ahi Ahi Ahi Ahi. Ci sei tu, o mio elettore..solo tu che sei ...

Il monologo di Crozza che sfotte il governo : “Di Maio e Renzi contro il limite di 1000 euro. Certo - sennò si penalizzano orafi ed elettricisti” : Maurizio Crozza dedica il monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – alla manovra economica: “È tornato il limite di mille euro per l’uso del contante. Ma non subito… tra tre anni. Fino al 2021 sarà di 2mila euro e poi scenderà a mille ma solo nel 2022. È una misura omeopatica: lasciano il tempo agli evasori di abituarsi, di elaborare il lutto.” Live streaming, episodi completi e ...