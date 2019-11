C’è Juve-Milan | Ronaldo a rischio forfait | “Nulla di grave | ma non so se recupera”

Juventus - Pogba-Bonucci : siparietto su instagram - C’è l’indizio di mercato? : Juventus qualificata matematicamente agli ottavi di Champions e pronta a confermare anche il suo primato in campionato. Dopo la vittoria last minute contro il Lokomotiv Mosca, capitan Bonucci ha colto l’occasione per esternare tutta la sua soddisfazione per il primo obiettivo stagionale raggiunto. “Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c’è solo da imparare. Da domani ...

Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni : 3 novità dal 1' - C’è Higuain! : Lokomotiv Mosca Juventus probabili formazioni- Bianconeri pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa i tre punti e chiudere anticipatamente il discorso qualificazione in vista dei prossimi ottavi di finale. Poche novità per Sarri, il quale dovrà fare a meno dell’infortunato De Ligt con Rugani favorito su Demiral per affiancare Bonucci. Fuori Cuadrado per squalifica, Danilo resta in vantaggio su De ...

Mercato Inter : nerazzurri pronti all’assalto - ma C’è di mezzo la Juve : Mercato Inter – Il duello che sta andando in scena sul campo, potrebbe ripresentarsi anche in fase di Mercato. Secondo quanto riferito in ambienti ben informati, potrebbe profilarsi un duello tra Inter e Juventus. Oltre al nome caldo di Tonali, il confronto Inter – Juventus potrebbe riproporsi anche per l’ex bianconeri Mandragora, sul quale però c’è ancora una prelazione che i bianconeri potrebbero esercitare in ...

Marelli : “Sul rigore alla Juve C’è tutto il paradosso del protoccolo Var” : Mentre tutta l’attenzione mediatica finisce su Giacomelli e Napoli-Atalanta, c’è chi ha fatto persino peggio, in contemporanea. E’ l’arbitro Giua, sì: Juventus-Genoa. Luca Marelli sul suo blog esamina la condotta di gara di questo “giovane a cui sarebbe servito almeno un altro anno in Serie B ma che è stato promosso un po’ a sorpresa”. Il risultato? “Metro altalenante, scelte disciplinari ...

Convocati Juventus-Genoa : fuori Higuain e Pjanic - C’è il triplo ritorno! : Convocati JUVENTUS- Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei Convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Come accennato nelle scorse ore, il tecnico dovrà fare a meno di Pjanic e Higuain. Il primo ha rimediato un leggero fastidio muscolare all’adduttore, l’attaccante argentino, invece, ha riportato una ferita piuttosto profonda alla forte alla quale sono stati apportati alcuni punti di sutura. I due giocatori ...

Juventus - i convocati per il Bologna : out Higuain - C’è Ramsey : La Juventus si prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera, qualche problema di troppo per la ...

Juventus Genoa probabili formazioni : fuori De Ligt? C’è Dybala - 5 novità dal 1' : Juventus Genoa probabili formazioni- Juventus chiamata alla pronta risposta all’Inter dopo il successo nerazzurro nel match di ieri sera contro il Brescia. Gli uomini di Conte, nonostante qualche difficoltà, continuano a tener testa ai bianconeri. Gli uomini di Sarri saranno chiamati ad una prova di grande carattere e determinazione. Possibile chance dal 1′ per Buffon, il quale potrebbe concedere un turno di riposo a Szczensy. In ...

Buffon a tutto tondo : “In due mesi si vedrà la Juve di Sarri. Tornare in Nazionale? Non c’entro nulla” : “Si può anche pareggiare ogni tanto e penso sia anche bello così. Le squadre più forti appena non vincono arrivano le polemiche ma ci sono anche gli avversari ed esistono tre risultati nel calcio. Bisogna accettare i pareggi anche senza polemiche. Abbiamo fatto una bellissima gara ma abbiamo abituato troppo bene tutti”. Così il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tiki Taka. Su quando si ...

Per Marelli il rigore per la Juve C’è. La domanda è : oggi nel calcio le scivolate sono vietate? : Riportiamo le indicazioni dell’ex arbitro Marelli a proposito dei due rigori assegnati ieri in Lecce-Juve. Diciamo due cose: avremmo vinto la nostra scommessa sul suo giudizio (ma questo è irrilevante). Quel che è rilevante, invece, è il suo giudizio sul primo rigore. Per lui, è rigore, per lui non ha alcun rilievo che Petriccione tocchi il pallone. Soprattutto, per lui chi entra così, non può poi meravigliarsi che gli venga fischiato ...

Inter-Parma 2-2 - Lukaku non basta : il sorpasso dei nerazzurri sulla Juve non C’è : nerazzurri in vantaggio e temporaneamente primi, raggiunti e superati in 4’ dall’ex Karamoh e da Gervinho. Nella ripresa il belga sul filo dell’offside trova il pareggio

Calciomercato Juventus - C’è un nuovo nome sul taccuino di Paratici è uno dei più grandi talenti del mondo - ha stregato tutte le grandi d’Europa : Fabio Paratici e la Juventus sono disposte a spendere cifre da capogiro pur di avere in squadra un giovane talento di soli 22 anni che però ha già stregato tantissime squadre in Europa. Il talento in questione è Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, un classe ‘97 che gioca da trequartista e ha un mancino vellutato con il quale può fare ciò che vuole. Il fortissimo trequartista spagnolo è seguito dalle più forti squadre in Europa dal ...

Juve - anno zero. Agnelli rilancia la sfida : “Rispetto ai top club europei C’è un divario da colmare” : Approvato dall’assemblea degli azionisti l’aumento di capitale di 300 milioni: «Investiremo per uno sviluppo globale». Sponsor: più soldi da Jeep anno zero

Mercato Juventus - C’è la svolta : aumento di capitale da 300 milioni - le nuove strategie! : Mercato Juventus- Come annunciato nelle scorse settimane, la Juventus è pronta all’aumento di capitale per circa 300 milioni di euro. Una mossa che consentirà ai bianconeri di recitare una parte d’assoluta protagonista già a partire dall’imminente sessione di Mercato invernale. Questo ciò che si legge nell’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”. Una strategia che potrebbe spingere il club bianconero a ...