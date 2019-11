Calciomercato Napoli | le multe mandano via i calciatori | Mertens e Callejon salutano

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019), levia i, il caos continua. La situazione non sembra si sia placata, con De Laurentiis che vuole avanzare nella questionee iche non sembrano avere l’umore giusto per continuare. L’idea originaria, “fermarsi” a chiedere un risarcimento del 5% sul lordo mensile, è andata via via sparendo, lasciando posto a ciò che consente l’accordo collettivo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Professionisti di serie A e l’Associazione Italiana, che all’articolo 11 comma 3 “apre” a soluzioni diverse: «La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il 25% delle retribuzione mensile lorda». I sei milioni netti (e sono dodici lordi) di Koulibaly equivalgono a cinquecentomila euro di ...

Fantacalcio : Calciomercato Napoli: 'C'era l'accordo per Hernandez, ha rifiutato per la città' - tuttonapoli : Sportitalia - Haaland, Juve e Napoli hanno già incontrato Raiola: costa non meno di 80mln - corsarorosso : Da Maradona e lo 'scudetto venduto alla camorra' a De Laurentiis: 31 anni dopo torna il caos a Napoli… -