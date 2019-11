Ron Perlman divorzia dopo 40 anni di matrimonio

Fonte : blogo

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il 69enne Ron, celebre Vincent nella serie televisiva La bella e la bestia, accanto alla "bella" Linda Hamilton, ma soprattutto Hellboy cinematografico per Guillermo Del Toro, ha chiesto il divorzio da Opal Stone, disegnatrice di gioielli sposata nel lontano 1981.quasi 40, e i due figli Blake Amanda (1984) e Brandon Avery (1990), Ron ha presentato i documenti del divorzio a Los Angeles., star di Sons of Anarchy con decine e decine di film alle spalle, ha ritrovato amore e passione al fianco di Allison Dunbar, conosciuta sul set della serie televisiva Single Parents. I due sono da mesi inseparabili. Non a caso la data di separazione sui documenti del divorzio riporta al 10 maggio 2019. Cinque giorniRon venne paparazzato tra le braccia di Allison, con tanto di bacio in strada, a Pasadena, in California.L'età della Dunbar non si conosce, ma dovrebbe ...

