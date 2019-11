Parassiti alla coreana tra ironia e dramma

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Stefano Giani di Bong Joon Ho con Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik Ki ha tentato per quattro volte il test di accesso all'università. Niente. Tutti fallimenti, come quelli del padre che sul lavoro ha subito solo delusioni. Insiememamma esorellina, che ha l'arte delle conoscenze informatiche ma non ha parte nel mondo dell'impiego, vivono in uno squallido seminterrato. Un certificato farlocco gli mette in mano il jolly che cambia la vita. Può aspirare al ruolo di tutor della figlia di un ricco manager. Colpo di fortuna o malasorte... A dirlo sarà il destino, tra delitti e catastrofiche alluvioni. Il regista - il coreano Bong Joon Ho - prega di non rivelare molto di più. Eccolo accontentato, dunque. D'altronde, lo splendido Parasite - Palma d'oro a Cannes - non merita anticipazioni, streaming né hackeraggi vari. Commedia senza clown. Noir senza ...

Marisa10778178 : RT @barabeke_it: Italiani popolo di parassiti e truffatori. Manca la percezione che lo Stato siamo noi e ognuno deve contribuire come può a… - cravatteaiforne : È iniziato l'autunno e molti pensano che i parassiti non siano più un pericolo per i nostri amici animali sino alla… - carlo_masera : RT @barabeke_it: Italiani popolo di parassiti e truffatori. Manca la percezione che lo Stato siamo noi e ognuno deve contribuire come può a… -